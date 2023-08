“Maravilla” peleará en Alemania por el título de los medianos

"Voy a disputar el título del italiano Oliha. El jueves próximo vuelvo a Madrid a matarme en los entrenamientos. Boxísticamente, esto es lo mejor que me ha pasado en la última década. Estaba con un pie y medio afuera del boxeo. No tenía más ganas. Ya está, me decía. Se me habían alejado todas las chances mundialistas y no tenía energías para seguir", le dijo Maravilla a Telám y agregó que"estaba decepcionado... Pero hace cuatro días me llamaron y resulta que me ofrecieron la pelea titular de la IBO. Ya está acordada de palabra. Maravilloso".