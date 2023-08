Alerta por un caso de dengue en Carlos Tejedor

Se trata de un caso autóctono. Desde Zoonosis se explicó que no es común que ocurran este tipo de situaciones en esta época. No obstante, se brindaron consejos para evitar la aparición de la enfermedad.

El último jueves, la Secretaría de Salud de Carlos Tejedor informó sobre un caso confirmado de dengue en la vecina localidad. Asimismo, se indicó que se trata de un paciente sintomático leve quien en las últimas horas se encontraba cumplimentando su aislamiento epidemiológico en su domicilio.

Por otro lado, se envió tranquilidad a la comunidad señalando que el equipo sanitario en su conjunto con Región Sanitaria 2 y las diferentes áreas del Ejecutivo municipal se encontraban abocados al trabajo de rastreo, mapeo y prevención epidemiológica y se pidió a la población tomar medidas preventivas para evitar una eventual propagación de la enfermedad.

Autóctono

En este marco, el diario La Opinión consultó a la titular de Zoonosis Trenque Lauquen, Rosario Guarrochena, quien confirmó que solicitó información a la vecina localidad para conocer detalles del citado caso. “Lo que pudimos averiguar es que es autóctono. Quiere decir que la persona que tiene dengue no viajó, sino que se contagió en la misma ciudad. Seguramente la picó un mosquito que estaba infectado con el virus”, dijo antes de señalar que esta situación “no es algo común en esta época, obviamente el mosquito ha sobrevivido en algún lugar dentro de la vivienda o en algún lugar protegido del frío. Y con este tiempo cálido salió de donde estaba para picar. Y ese mosquito al estar infectado con el virus ha picado a esta persona y le ha transmitido la enfermedad”.

Prevención

Consultada la profesional sobre medidas de prevención, indicó que “a nivel local el personal del Ministerio de Salud comienza a venir en septiembre hasta abril”. “Con la Municipalidad se hace un repaso local y, si hay una cantidad importante de mosquitos, se trabaja también con la máquina que tenemos en el Municipio. De todas maneras, la fumigación sirve más para el mosquito Culex que es el que no hace nada que para el Aedes aegypti que es el que transmite el dengue”, señaló, añadiendo: “Porque este último es domiciliario, está dentro de la vivienda o en los patios y esa fumigación que uno hace en las calles no llega. Es una medida a tomar en cuenta pero no es tan efectiva para controlar el mosquito del dengue para el cual lo más importante es no tener recipientes con agua y, si se los tiene, cambiarle el agua todos los días y repasar los recipientes para que no queden huevos o larvas. También es importante tener mosquiteros en las aberturas, usar repelentes ante la presencia de mosquitos, no tener yuyos altos, clorinar las piletas y tapar los tanques de agua”.