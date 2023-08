Netflix: la inquietante película basada en un caso real que es furor

Brilló en las pantallas grandes en el 2019 y ahora dice presente en Netflix, convirtiéndose en todo un éxito en la plataforma de streaming.

La plataforma de streaming semana tras semana actualiza su catálogo con diferentes series, películas y documentales para lograr satisfacer las necesidades de cada espectador a lo largo y ancho de todo el mundo. Netflix no solo le apuesta a nuevas producciones, sino que a la hora de agregar títulos, también busca producciones que se hayan estrenado hace años y hayan tenido su "boom" en el mundo cinematográfico.

De qué trata "El precio de la verdad"

En esta oportunidad vamos a hacer hincapié en una película que se estrenó en el año 2019 y aún sigue siendo tendencia para los amantes del cine. "El precio de la verdad" o también conocida en inglés como "Dark Waters", es un film que supo poseer, la innegable capacidad de erigirse como un drama, basado en hechos reales. Cabe recordar que cuenta con Mark Ruffalo asumiendo los roles tanto de productor como protagonista.

Bajo la dirección de Todd Haynes y con el genio plasmado de Mario Correa y Matthew Michael Carnahan, tomando inspiración de las páginas inmortalizadas en el libro "The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare" escrito por Nathaniel Rich y publicado en las columnas de The New York Times en el año 2016, esta producción cinematográfica alza su voz en protesta, destapando la oscura sombra de contaminación tejida por el gigante químico, la corporación DuPont, en Parkersburg, Virginia.

La sinopsis oficial nos cuenta: "Un abogado, cuyo bufete defiende a compañías químicas, arriesga su carrera para exponer el mal manejo de desechos tóxicos de una corporación".