Alberto explicó por qué no se presentó a la reelección

“Soy un ser humano y las muertes de la pandemia me duelen”, dijo.

Mientras los partidos políticos continúan enfocados en impulsar las precandidaturas de sus referentes de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), sobre todo el oficialismo nacional, la figura del Presidente pareciera haberse desdibujado por completo.

La misma interna de la cual formaron parte junto a Cristina Fernández de Kirchner y su decisión de no presentarse a una reelección fueron apagando su imagen hasta ser cuestionado no sólo por la oposición sino también por integrantes de su mismo espacio.

En este contexto, Alberto Fernández reflexionó sobre su gestión en una entrevista radial y aseguró haber actuado “con absoluta honestidad”. “He dejado todo y no me he llevado nada”, consideró el mandatario en un mensaje dirigido a “los argentinos, que saben que la política muchas veces no fue honesta”.

Para destacar los puntos buenos de su Gobierno, hizo mención a los “33 meses ininterrumpidos de creación de empleo registrado” que lleva la Argentina, que tiene “una de las tasas de desocupación más bajas de la historia” y “más de 6000 obras públicas, de las cuales 3500 fueron concluidas”.