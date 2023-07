El árbitro golpeado por el jugador amateur: “Yo buscaba una disculpa, no plata”

El damnificado por el golpe de William aseguró que lamenta que el joven tomó la decisión de quitarse la vida.

Cristian Paniagua, el árbitro que fue golpeado por el jugador amateur Willian Tapon, aseguró que nunca “buscó plata” por parte del joven que decidió quitarse la vida tras la viralización del hecho y, lamentó la decisión drástica que tomó.

“No quería salir a hablar, pero se están diciendo muchas cosas que no son verdad. Yo hablé con él el domingo y le dije que por lo que hizo él no pude juntar la plata, que me podría haber matado. Yo buscaba una disculpa de corazón, no plata”, aseguró Paniagua en diálogo con Radio Splendid 990.

En la misma línea, lamentó lo sucedido con Tapon, quien decidió quitarse la vida con un arma de fuego: “La intención no era que se suicidara, sino que se tome conciencia y que no reaccionen más con violencia. Lamento mucho la decisión que tomó el pibe”.

“Vi que estaban tomando cerveza afuera de la cancha. Le saco la roja al siete. Me tira un cabezazo, me voy para atrás. Nunca veo a William que viene. Me pega unas piñas, me caigo y antes de poder levantarme me pega una patada en la cabeza. Me desperté yendo para el hospital”, detalló sobre lo sucedido.

“Yo no quería que termine mal. Yo hablé con él para ver si le salía una disculpa del corazón. Jamás le pedí plata. Le expliqué que yo era padre de familia, que era el primer partido, que no puede reaccionar así. Lo único que me dijo es que lo hizo en caliente”, sentenció el árbitro que negó la acusación de haberle pedido dinero para callar el tema.