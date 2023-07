Comenzaron los trabajos en el nuevo relleno sanitario

“Muchos no creyeron en este proyecto, que es ni más ni menos lo que corresponde a una ciudad del siglo XXI”, señaló el Intendente Barroso, tras recorrer el predio.

En la mañana de hoy, el Intendente Municipal, Mariano Barroso, junto al diputado Mauricio Vivani, recorrió el predio del Monte de Gobierno, próximo a convertirse en el nuevo relleno sanitario del distrito, luego de que el pasado día 6 del corriente mes de julio, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires suscribiera la habilitación correspondiente para iniciar los trabajos del relleno sanitario, los que se pusieron en marcha con el movimiento de las primeras máquinas municipales.

Tras una recorrida por el mismo, el mandatario municipal recordó que “se culmina un periplo de casi 8 años que iniciamos con Mauricio Vivani y María José Gentile en el primer cuatrimestre de 2016, cuando iniciamos las gestiones para cerrar el basural a cielo abierto de nuestra comunidad, muy cercano al casco urbano y que genera una importante contaminación”.

“Tuvimos la intención de comprar tierras, no lo pudimos hacer; y tras ello comenzamos a gestionar ante la Provincia por este Monte de Gobierno, que estaba judicializado y que desde el Estado bonaerense no se estaba defendiendo; por lo que junto a la ex Gobernadora Vidal se llegó a la Corte Provincial; en tanto que luego, con el actual Gobernador Kicillof, junto al diputado Vivani y la senadora Defunchio se logró la cesión de estas tierras en favor del municipio, dándose inicio luego a estudios geológicos e hidrológicos; habiéndose logrado el pasado día 6 del corriente mes la habilitación correspondiente para iniciar los trabajos del relleno sanitario”, enumeró Barroso, recordando que “muchos no creyeron en este proyecto, que es ni más ni menos lo que corresponde a una ciudad del siglo XXI”.

En el mismo plano, Barroso agradeció el trabajo realizado por la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Osvaldo Fons; la Dirección de Gestión Ambiental, a cargo de María Angélica Merlino, al diputado Mauricio Vivani; a la Jefa de Gabinete, María José Gentile y a todo el equipo municipal; “que ha llevado adelante un trabajo muy positivo y silencioso, que nos permite hoy tener máquinas municipales trabajando en el predio”.

Asimismo, el Intendente destacó la presencia en la recorrida de efectivos de la Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, “quienes deben realizar acciones casi permanentes en el actual basural, ante los reiterados incendios, y quienes encontrarán también con el nuevo relleno una solución a esa demanda”.

Por otra parte, el mandatario destacó que este nuevo logro de su gestión es posible luego de haber desarrollado una planta de reciclado, “ya que no se habilita un relleno sanitario si no se cuenta con estas instalaciones debidamente aprobadas y con un trabajo consolidado en las mismas, con una fuerte e importante separación en origen de los residuos; así como la construcción de una planta de transferencia, que ya fue finalizada”; a la vez que recordó que una de las ventajas principales del nuevo relleno sanitario es “evitar la contaminación de las napas, en un trabajo que se cubre en un 100% con recursos municipales, a diferencia de lo que sucede en otros distritos, donde se ha obtenido el apoyo financiero de la Provincia, lo que fue posible gracias a una administración austera y transparente; no obstante que seguimos gestionando un apoyo que nos permitiría avanzar más rápidamente en este proyecto”.

Por su parte, el diputado Mauricio Vivani, consideró que la etapa más importante de este proceso “se desarrolló en 2016, cuando se efectuó una firme defensa de este predio, que se hallaba usurpado por una persona, que además provocó un daño ambiental muy importante; y que tiene hoy un valor superior al millón de dólares en sus 86 hectáreas”.

“Hasta ese momento en que iniciamos este proyecto nunca nadie se preocupó por este predio, salvo Julio Bordone, quien hace muchos años atrás solicitó informes sobre la situación que se estaba dando; mientras que hoy estamos dando inicio a un espacio pensado para los próximos 50 años de la ciudad, marcando un antes y un después en la gestión ambiental, que seguramente nos permitirá cerrar definitivamente el actual basural antes del 10 de diciembre, cuando el Intendente Barroso deba entregar su mandato”.