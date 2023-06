Conmoción por la salud de Silvina Luna: Está internada en terapia intensiva

La actriz sufre insuficiencia renal por la mala praxis de Lotocki.

La modelo y mediática Silvina Luna debió ser internada con pronóstico reservado por complicaciones en su cuadro de salud. Cabe recordar que la actriz se encuentra en la lista del INCUCAI para recibir un transplante de riñón.

Así lo confirmó el periodista y allegado de Luna, Ángel de Brito, en su programa LAM. Según el conductor de América, Silvina Luna se encuentra en terapia intensiva, sedada y con respirador en el Hospital Italiano de la Capital Federal.

A principio de mes, Luna había anunciado que comenzaba su camino hacia el transplante de riñón, luego de más de diez años de padecimiento tras someterse a cirugías estéticas con Aníbal Lotocki, quién fue condenado por mala praxis. La salud de la modelo se deterioró y en el último tiempo debía realizarse diálisis tres veces por semana.

“Me vine a internar porque salieron los resultados de la micobacteria y por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar. Son dos, así que los estoy probando ahora internada, para ver si los tolero y si está todo bien”, dijo Luna a principio de mes.

"Estoy viviendo una pesadilla"

La actriz relató meses atrás las consecuencias que le produjo la mala praxis de Lotocki durante una inyección de biopolímeros en sus glúteos. El hecho, por el cual el cirujano fue condenado a cuatro años de prisión y cinco sin ejercer la medicina, le produjo hipercalcemia e insuficiencia renal.

"Estoy viviendo una pesadilla", se confesó en televisión, cuando le tocó relatar cada una de las complicaciones de salud, que la llevaron más de una vez al hospital.

Recientemente en uno de los tratamientos, mostró el procedimiento médico y así se lo comunicó a sus seguidores: "Estoy en diálisis. Para los que no saben, es una máquina que lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón, o sea que me está ayudando a vivir y lo tomo así. Le agradezco a esta máquina, me imagino que me está haciendo todo lo mejor posible".

Según indicó Ángel de Brito, Silvina Luna está internada en terapia intensiva, sedada y en compañía de su hermano.