Secuestran, amordazan y roban a una familia de Irala

De acuerdo a lo informado por Diario Democracia de Junín, el hecho ocurrió en la noche del viernes 16 de junio, cuando tres delincuentes con rostros cubiertos y uno de ellos con un arma de fuego ingresaron a la vivienda de la familia Pedersoli en Irala, partido de Bragado, ubicada a metros de la Comisaría local.

Así, tras ser secuestrados y amordazados por 12 horas, le sustrajeron dinero en efectivo, algunas alhajas y sus celulares. Luego, se retiraron del lugar en el vehículo propiedad del ex delegado del pueblo, Rubén Pedersoli, ya que, según estima la policía, los delincuentes llegaron al lugar sin movilidad. El vehículo, una camioneta Renault Oroch fue abandonado en un campo rural en cercanía a la localidad de O´Brien. En el lugar, trabajó la Jefa de la Subcomisaría de O´Brien junto al personal de la DDI y Policía Científica.

Al respecto, en sus redes sociales, la hija de Rubén, Belén Pedersoli escribió: "Lo que vivieron mis viejos y mis hermanos no se lo deseo a nadie. La impotencia, la bronca, el miedo, la incertidumbre y la desesperación que queda, me atrevo a decir que invade a todo el pueblo. Dicen que hay que agradecer que estamos vivos, que lo material va y viene, pero ¿Acaso no hay que lamentarse que el esfuerzo de cada día de trabajo, lo hayan arrebatado en horas? El miedo queda, la tristeza perdurará y el amor por mi familia es cada vez más grande. De eso sí me alegro, del pedazo de familia que tengo y de ver cuánta gente la quiere y cuántos nos acompañaron estos días. Infinitas son las gracias".

Fuente: Diario Democracia - Junín.