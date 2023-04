Después de 24 años Susana Giménez vuelve al cine

La diva argentina volverá a protagonizar una película. Su última participación en la pantalla grande fue hace 24 años atrás en "Esa maldita costilla".

En una comedia de Diego Kaplan y Pablo Minces, Susana interpretará a una célebre pero poco ortodoxa psicóloga infantil que lucha por sacar a su propio hijo de 43 años de la casa familiar. El título será anunciado la próximas semanas.

Las filmaciones comenzarán en octubre en la ciudad de Buenos Aires. "No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años; ciertamente no lo estaba planeando. Pero Diego es una fuerza de la naturaleza y un visionario. Cuando me presentó el proyecto, simplemente no pude resistirme y me lancé de inmediato", contó la diva sobre este nuevo proyecto.