Escándalo: en el spot de Burlando aparece uno de los asesinos de Cabezas

El pasado martes se conoció el spot de campaña del abogado Fernando Burlando para su pre candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, las miradas estuvieron puestas en los primeros segundos del video, donde se puede ver a uno de los asesinos del reportero gráfico José Luis Cabezas.

A los 7 segundos del spot aparece un hombre de barba junto a él y a los 24 segundos, Burlando lo abraza, le apoya su mano sobre el hombro. Se trata de José Luis Auge, uno de los asesinos del reportero gráfico y, en su momento, miembro de “La Banda de Los Horneros”.

Cabe destacar que, su abogado defensor en el crimen de Cabezas fue precisamente el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Este viernes, en una charla con los periodistas Jorge Fontevecchia (el editor de la revista Noticias) y Juan Luis González para Modo Fontevecchia en Net TV y Radio Perfil, Burlando fue consultado por la presencia de Auge junto a él en el spot y eligió decir que no lo recordaba.

“La realidad argentina es gente que son trabajadores, gente que son trabajadores y han tenido antecedentes, gente de todo tipo. Yo no soy autoridad para cancelar a nadie, no me interesa serlo. No es ni dar un paso adelante, ni siquiera yo soy el indicado de juzgar. Nunca fue mi tarea juzgar a la gente. Pero esa es la realidad argentina. Si queremos negarla, o si no queremos verla, es otra cosa”, declaró el abogado.

Además, sostuvo que “no lo he chequeado porque es un caso que manejé hace mucho tiempo. Se ha acercado a los distintos videos que hemos hecho caseros infinidad de gente. Y no estoy evaluando quien tiene antecedentes o no”.

“En los videos que vas a seguir viendo vas a ver gente con antecedentes, es la realidad argentina. ¿Puede ser que sea José Luis Auge? Puede ser que sea José Luis Auge o cualquier otra persona…”, concluyó Burlando.