¿Cuándo, dónde y contra quién jugará "La Escaloneta"?

La efervecencia es tan alta que pese a tratarse de un juego amistoso frente a un rival de menor envergadura, todos los jugadores harán lo posible por estar. El mejor ejemplo para este escenario es el de Cristian "Cuti" Romero que consultado por lo que haría en caso de que Tottenham le niegue participar de los festejos dijo: "¿Si Tottenham me dice que me quede? Ya me fui una vez, me iría de nuevo".

A dos meses de la mayor celebración popular que el país haya visto en vínculo con un evento deportivo todo parece indicar que Panamá y Surinam son los principales candidatos a medirse con la Selección que, de todas formas, esperará a la firma del contrato de Lionel Scaloni para anunciar los amistosos que tienen otro punto clave que definir: ¿Dónde se jugarán estos partidos?

En principio hay un inconveniente a resolver con Panamá que para las fechas estipuladas estaría jugando por la Liga de Naciones de Concacaf y jugar con una selección de otra confederación no es algo que este avalado por el reglamento FIFA. Más allá de esto, el tema de la sede también cobra dimensión.

En principio la posibilidad de ver a la Selección en un estadio de CABA que no sea el Monumental parece una utopía luego de que River transforme su estadio en el más grande de Sudamérica y que su capacidad duplique a la media de los estadios de la región. Las más de 83 mil personas en Núñez parecen haber movilizado los intereses de varios patrocinadores que no verían con malos ojos centralizar los festejos en Buenos Aires en lugar de jugar uno de los dos partidos en el interior del país ya sea en Córdoba, Mendoza o Santiago del Estero.

La agenda 2023 de la Selección Argentina