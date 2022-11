Todos por Joaqui: La gran campaña para ayudar a un nene de Luján

Joaquín Cabrera tiene 7 años y fue diagnosticado con neuroblastoma estadio IV de alto riesgo hace cuatro. Su única opción para continuar con su tratamiento es hacerlo en el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, España, por lo que sus padres iniciaron una campaña para poder viajar.

"Bailarín nato y me gusta cantar y dibujar", así lo definieron sus padres Matías y Natalia en las redes sociales, donde impulsan de manera más fuerte el pedido de ayuda relatando la historia de su pequeño.

"Allá por agosto del 2019 a causa de un fuerte dolor en mis piernas mis papas me llevaron a la guardia donde me realizaron distintas pruebas y no lograban detectar la causa. Finalmente me hicieron estudios más complejos y así fue como a mis 3 años me diagnosticaron NEUROBLASTOMA estadio IV. De alto riesgo", señalaron.

De un día para el otro, la vida de Joaquín cambió por completo. "De pasar a jugar libremente, pasé a vivir en un hospital donde transité este triste y duro camino: 6 ciclos de quimio, 1 cirugía mayo y 4 menores, 1 autotransplante de medula, 12 sesiones de radioterapia y 12 meses de inmunoterapia entre medio de punciones de médula, pinchazos, tomografías, PET, centellograma, laboratorios diarios y más", detallaron.

En julio de 2021 tuvieron la buena noticia: la enfermedad ya no estaba en mi cuerpo y parecía que era momento de comenzar a disfrutar de mi niñez nuevamente, con pequeñas pausas cada tres meses para comprobar que todo estuviera bien.

Sin embargo, en julio de este año "el monstruo volvió y esta vez era más grande y más fuerte", lamentaron.

Luego de 6 ciclos de quimioterapia, PET, análisis diarios y otros estudios la noticia fue que la única opción para recibir el mejor tratamiento estaba en España, en el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Para ayudar podés ingresar al siguiente link y enviar tu donación a la familia: https://linktr.ee/todosxjoaqui