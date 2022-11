Máximo Kirchner: “El cambio somos nosotros”

El referente de La Cámpora bajó el tono en su disputa con el presidente Alberto Fernández; se quejó de las críticas que recibió la portavoz presidencial por sus dichos sobre las piedras de los muertos por Covid.

Máximo Kirchner viajó hasta Gualeguaychú, Entre Ríos, para cerrar el IX Encuentro Nacional de Salud, la iniciativa que encabezan Daniel Gollán y Nicolás Kreplak que busca generar un “sistema nacional de salud”.

En ese marco, defendió el accionar de la administración de Alberto Fernández durante la pandemia, y se quejó de las críticas que recibió Gabriela Cerruti -quien aseguró que el memorial que colocaron con piedras los familiares de víctimas de Covid-19 era de “la derecha”-. Además, en tono de campaña, pidió que el oficialismo “no se deje robar más palabras” y lanzó: “El cambio somos nosotros”.

Durante su discurso, de poco más de 40 minutos, el diputado nacional dijo: “El rol de cada compañero, más allá del lugar particular, tiene que tener un compromiso que excede su saber, que es sacar a nuestro país adelante. Porque realmente, a cada uno nos da tristeza tener el país como lo tenemos, más cuando supimos, entre 2003 y 2015, que se podía”.

Luego, utilizando algunos de los leitmotivs que identificaron a Juntos por el Cambio y el PRO en los últimos años, sumó: “Los argentinos vimos y pudimos recuperar los sueños y la esperanza, y salir del lugar donde nos habían quebrado la autoestima, a fines de los 90. La Argentina sí puede. Y no me molesta decir: ‘Sí, puede’. No voy a dejar que nos roben más las palabras”.

“El cambio somos nosotros, los que podemos somos nosotros. Siempre lo hemos hecho, compañeros. Basta de ir para atrás”, lanzó, ante un auditorio que, minutos antes, había cantado “Cristina Presidenta”.

Máximo luego pidió: “Démonos la oportunidad de volver a soñar, terminemos con los imposibles. No importan los nombres y los apellidos, sino las ganas que tenga el pueblo de volver a tener una patria libre, justa y soberana”.

Durante su discurso, el líder de La Cámpora también se metió en la polémica desatada por la portavoz, que tuvo que pedir disculpas tras sus dichos sobre los muertos por Covid-19, y lanzó: “El otro día se indignaban porque una funcionaria dijo una frase sobre lo ocurrido durante la pandemia, pero pocos le reconocen en laburo a tanta gente [los médicos]. Esas son discusiones que nos debemos en el país”.

Sin embargo, en otro fragmento, pidió: “La pandemia habrá afectado nuestras cabecitas… en algunos puede que haya impactado más y en otros menos. No tuve que pasar por esa situación de encierro, por mi trabajo. No tuve que pasar por la situación de no poder despedir a la gente que queríamos de la manera que hubiésemos deseado. De no poder verlos esos últimos días a pesar de estar internados. De no poder despedirlos bajo los ritos o creencias típicas que tenemos. De no poder estar acompañado después con tanto dolor para elaborar el duelo para despedir a esa persona”.

“Yo muchas veces lo imagino, si me hubiese tocado tener que estar aislado después de que se fue mi viejo, hubiera sido terrible. Imaginate que se te va alguien que vos querés y no podés ver a nadie. Eso le pasó a nuestro pueblo. No comprender ese dolor, no solo es un gran error para aquellos que les gusta pensar las sociedades, sino que es muy inhumano”, dijo el presidente del PJ Bonaerense, y cerró: “Creo que tenemos que partir de ahí para recuperar los márgenes de tolerancia entre todos y volver a generar capacidad de resolución de los conflictos”.

Máximo también pidió dejar de hablar “de gasto”. “Terminamos discutiendo frases sacadas de contexto en lugar de discutir políticas públicas. Siempre que discutimos presupuesto, escuchamos a los economistas decir que hay que reducir el gasto en salud, educación o seguridad. Para mí, la verdad no es gasto, es inversión”, dijo.

“Le van a hacer pagar a la salud parte del préstamo al FMI. Eso lo tenemos que discutir”, pidió Máximo Kirchner