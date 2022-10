Tolosa Paz, en contra de incrementar la masa de planes sociales

Consideró que "Desincentivan la inclusión laboral".

La flamante Ministra de Desarrollo Social se alineó al discurso que venía trayendo su antecesor Juan Zabaleta acerca de no otorgar nuevos planes. No obstante, fue más allá, y dijo que la contención social no puede competir en montos con la economía formal, porque de esa manera se "desincentiva la inclusión laboral".

"Tuve la dicha de trabajar en el Gobierno de Néstor Kirchner. Néstor recibió un país con más planes de los que tenemos ahora, y no sólo tuvo la habilidad de montar una economía productiva, generadora de trabajo, sino que, al mismo tiempo, fue haciendo un traspaso natural (de planes al plano laboral), porque no permitió más altas (nuevos planes) ni mayores ingresos (en los planes) que desincentiven el trabajo", explicó Victoria Tolosa Paz en declaraciones televisivas, al dejar en claro que no aumentará el gasto en mayores planes sociales.

"Si querés que la fuerza del trabajo, trabaje, tenés que tener una política económica para que el país crezca y al mismo tiempo tener una política de contención, pero que no compitan en montos (el empleo formal y la asistencia social)", continuó, graficando que de esta manera habría un desincentivo a la hora de buscar trabajo.

Vale destacar que ya los movimientos sociales, incluso los oficialistas, pusieron el grito en el cielo por las declaraciones de la funcionaria.