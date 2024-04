Cristina: "Si hubiéramos adoctrinado, este hombre no sería presidente"

Cristina Fernández de Kirchner hizo su primera aparición pública desde la asunción de Javier Milei, este sábado en Quilmes Oeste durante la inauguración del microestadio "presidente Néstor Kirchner", junto a la Intendenta local, Mayra Mendoza.

"Es difícil para mí venir y recordarlo, pero escuché al Presidente (Milei) en una cadena nacional y consideré venir a esta inauguración", comenzó Cristina el acto en Quilmes, acompañada por la intendenta local, Mayra Mendoza, marcando su primer discurso público desde la asunción de Milei.

Con un discurso de fuerte contenido político, la expresidenta remarcó que el superavit del que habla Milei "no es cierto"; y disparó: "es como ustedes en su casa si no pagan la luz, el gas, el agua, la niñera, la escuela, digan 'tengo superávit', no, no tiene superávit, no tiene sustento. Creer que el problema es el déficit es no entender la economía ni el mundo".

Al respecto mencionó que solo tres países en el mundo tienen superávit fiscal, “Dinamarca, Noruega y Australia”, para luego interpelar al los asistentes cuales el país con mayor déficit fiscal en el mundo: “EEUU”, y aclaró, “ellos tienen la maquinita y los portaviones”,

Luego de destacar la movilización de los estudiantes del pasado martes por el presupuesto universitario, en referencia al plan económico de Milei, Cristina Kirchner comentó: "Con lo que Mercado Libre recibe, podríamos financiar todas las universidades y hospitales".

Cristina también se refirió a la interna del PJ, expresó: "Deberían discutir temas que realmente importan a la gente y no trivialidades", y agregó, "El pueblo está siendo sometido a un inútil sacrificio".

La exmandataria cuestiono las políticas del gobierno de Javier Milei y apuntó particularmente por el fin de la obra pública. "El pueblo está siendo sometido a un inútil sacrificio", consideró, al decir que siente que "estamos en el juego de la oca y volvemos al punto de partida".

Cristina evaluó que el gobierno de Milei surgió por un "voto popular inapelable", pero remarcó que "te puede haber votado el 60% pero si después la gente se caga de hambre, aumenta la desocupación, ¿de qué sirve?", se preguntó.

Calificó además al programa económico de ajuste como inviable. "Falta, por más de que haga burlitas, un plan de estabilización", sentenció al compararlo inclusive con la política menemista.

La ex vicepresidenta no había hablado en público desde que Milei asumió el cargo presidencial. Su última aparición en un acto fue precisamente en la ceremonia de asunción del actual mandatario.

El 14 de febrero ofreció un primer análisis de la situación actual de Argentina a través de un extenso documento titulado "Argentina en su tercera crisis de deuda", publicado en redes sociales. En esa ocasión, también optó por expresarse sobre eventos puntuales o responder a afirmaciones del presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo.

Para encontrar una situación similar a la de hoy, hay que retroceder hasta septiembre del año pasado. En esa ocasión, hizo una larga intervención pública en la presentación de la reedición de "Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner".