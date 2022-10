Torneo Federal Amateur: se juega sin público visitante

Atlético 9 de Julio y Once Tigres abren mañana viernes, en cancha del "millonario" la primera fecha de la temporada 2022, renovando las ilusiones de Ascenso a categorías superiores de AFA.

El partido que abre la Zona 7 Pampeana Norte -donde también se encuentran Viamonte FC y Deportivo Casares- se disputará a las 20,30 hs., en el estadio "Ramón N. Poratti" de los albirojos, pero con la novedad de que se disputará sin público visitante, tal cual lo determina la APREVIDE (Agencia Provincial contra la Violencia en Espectáculos Deportivos).

Cabe destacar que sí podrá asistir publico neutral, sin ningún tipo de identificación del equipo con el cual simpatiza.

En tanto, desde la productora local de TV Suma Play, se informó que el cotejo se transmitirá en directo por la Frecuencia 7 del canal local y por Youtube a través del canal Suma Play.

El certamen, en la zona que compete a los equipos locales, se jugará de la siguiente forma:

Primera Ronda

Está integrada por ocho (8) zonas, siete de cuatro (4) equipos cada una y una de tres (3) equipos.

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas.- (Total: 16 equipos).

Segunda Ronda – 27/11 y 04/12/2022

Está integrada por los dieciséis (16) clubes provenientes de la Primera Ronda.-

Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.

Los ocho (8) ganadores clasifican a la tercera ronda.

Tercera Ronda – 11 y 18/12/2022

Estará integrada por ocho (8) equipos clasificados de la Segunda Ronda.-

Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.-

Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Cuarta Ronda – 8 y 15/01/2023

Estará integrada por cuatro (4) equipos clasificados de la Tercera Ronda.-

Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.-

Los dos (2) ganadores clasifican a la Quinta Ronda.

Quinta Ronda – 22 y 29/01/2023

Estará integrada por dos (2) equipos clasificados de la Cuarta Ronda.-

Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.-

El ganador clasifica a la Etapa Final.

ZONA 7 - PAMPEANA NORTE

1ra. fecha

9 DE JULIO vs. ONCE TIGRES

VIAMONTE F. C. vs. DEP. CASARES