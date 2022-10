Máximo y los incidentes en Gimnasia: "no puede pasar en un gobierno peronista"

El diputado Máximo Kirchner formuló duras críticas a la actuación de la policía bonaerense y, en especial, a Sergio Berni, a raíz de la represión en el estadio de Gimnasia de La Plata.

“Me angustié mucho por el hincha fallecido”, dijo Máximo en relación a”Lolo” Regueiro, quien estaba con sus nietos en la cancha. Y allí, el diputado recordó cuando su abuela Ofelia lo llevaba a la cancha: la madre de Cristina era una hincha fanática de Gimnasia.

Las críticas de Kichner fueron formuladas durante el encuentro del PJ bonaerense –que preside- que se realizó ayer en La Plata, durante el cual varios intenentes, enemistados desde siempre con Berni, se plegaron a la expresiones de malestar para con la actuación del ministro.

Allí, Máximo la emprendió contra Sergio Berni, sin nombrarlo. Pero todos entendieron el destinatario: “La gente estaba en paz, no provocó incidentes… por eso digo que si gobernamos, gobernamos. Y debemos hacernos cargo de las cosas que no se hacen bien y no patear la pelota afuera. Los que se tienen que hacer cargo, tienen que ser responsables, no mirar para el costado”, en clara relación a las declaraciones de Berni, posteriores al suceso de Gimnasia-Boca cuando dijo “No soy responsable de lo que pasó”.

Y finalizó: “No puede pasar en un gobierno peronista”.