Revelan que "Revolución Federal" proponía "infiltrarse" para matar a CFK

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, presentó una denuncia en el juzgado federal 5 de María Eugenia Capuchetti en la que aportó material sobre manifestaciones realizadas en redes sociales por dos miembros del grupo Revolución Federal que incluyeron amenazas e incitaciones a cometer delitos y que, según el funcionario, podrían vincularse con el intento de magnicidio de la Vicepresidenta.

Rossi presentó las pruebas recolectadas por la AFI en el marco de la ley de inteligencia 25.520 y sus modificatorias. La denuncia impulsada por el organismo de inteligencia, contiene los audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de Twitter que fue convocada bajo el título "¿hay que pudrirla?" y en la que participaron dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años.

Morel es quien concedió varias entrevistas radiales en los últimos días para presentarse como el principal referente de Revolución Federal; Castelli es soldado voluntario del Ejército argentino y tiene domicilio en la provincia de Santa Cruz, según lo manifestado en la presentación.

En uno de los audios desgrabados que forman parte de la denuncia y que la AFI presentó en la Justicia se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la Vicepresidenta para hacerla "pasar a la historia", en referencia a la intención de cometer un magnicidio.

"Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque sino sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje... Pero yo te juro... si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia", dijo uno de los miembros de Revolución Federal.

También se hablaba de matar a Máximo Kirchner.