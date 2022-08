Tren arrolló a dos niños: Robaron y agredieron al maquinista

Jugaban en una zona sobre las vías prohibida a personas ajenas al servicio del tren. Uno de los niños murió y otro resultó herido. Vecinos del lugar golpearon al maquinista al tiempo que robaron sus pertenencias. Ocurrió este domingo a metros de la estación Bosques. "No pude hacer nada, la madre no lo agarró", dijo el maquinista.

Una formación del Tren Roca ramal Bosques vía Quilmes arrolló a dos menores y uno de ellos falleció. mientras que vecinos del lugar golpearon al maquinista al tiempo que robaron sus pertenencias.

Ocurrió este domingo a metros de la estación Bosques. El trágico episodio sucedió pasadas las 14 horas en el cruce de vías con la calle Pablo Groussac.

Los niños se habrían encontrado jugando en las vías, una zona prohibida para cualquier persona ajena al servicio ferroviario.

Según informó Varela al Día, el impacto con los niños provocó que una de las criaturas falleciera en el trayecto al hospital. En ese marco vecinos de la zona golpearon al maquinista y su acompañante, al tiempo que le sustrajeron sus pertenencias. "Me robaron todo y me cagaron a palo, no pude hacer nada, la madre no lo agarró", dice el maquinista en un video. Interviene la comisaría cuarta de Bosques.