500 días sin Tehuel

El padre de Tehuel, el joven trans que está desaparecido desde hace 500 días, apuntó contra el ministro Sergio Berni y destacó la asistencia del Ministerio de Justicia

Andrés De La Torre, el padre de Tehuel, el joven trans que desapareció el 11 de marzo de 2021 cuando se dirigió a la localidad de Alejandro Korn en búsqueda de trabajo, aseguró que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, “nunca” lo quiso recibir. “Es un payaso homofófico”, dijo.

"No sabemos a ciencia cierta si Tehuel está sin vida o no. Puede aún estar vivo. Lo que ocurre es que, cuando lo empezaron a buscar, nunca lo hicieron pensando en que estaría vivo. No le dieron esa posibilidad porque no destinan la plata para buscarlo como corresponde", sostuvo el padre del joven trans en declaraciones que publica el portal La Ciudad Web al cumplirse este domingo 500 días de su desaparición.

"En la mayoría de los rastrillajes, la policía iba hablando, como si estuvieran en un día de campo, de farra. Hicieron todo mal y ahora hay que hacer el trabajo de nuevo. Acá, el poder judicial hace lo que los poderosos quieren", aseguró.

André De la Torre sostuvo que "el ministro de Seguridad (Sergio Berni) es un payaso homofóbico” y aseguró: “Nunca me quiso recibir. Estuve meses detrás de él y nunca me recibió. De parte del Estado, las únicas personas que estuvieron siempre y están son las del Ministerio de Justicia de la Provincia, del sector de Ayuda a la víctima. Pero a los poderosos de la prensa y la justicia no les importa ni Tehuel ni nada, mientras ellos tengan sus bolsillos llenos".

El joven fue visto por última vez alrededor de las 19 del 11 de marzo del año pasado, cuando salió de su domicilio rumbo a la estación de trenes de Alejandro Korn, en el suroeste del conurbano bonaerense, hacia una entrevista laboral de la que nunca regresó.

Por el hecho están detenidos Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes, imputados del delito de “homicidio doblemente agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género", pero el cuerpo de Tehuel no fue hallado hasta el momento.

"Estamos a 16 meses de su desaparición y estamos como el primer día, sin nada. Me siento impotente", dijo el padre.