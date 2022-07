Brancatelli apuntó contra Maratea: “¿De qué vive el ganso este? 

Santiago Maratea usó sus redes sociales para compartir su indignación por el patrimonio de Máximo Kirchner y Brncatelli salió a "pegarle".

“Parece que pagamos impuestos que no van a ningún lado y pareciera que todo el tiempo estamos perdiendo plata y nunca mejora nada y no paramos de trabajar para mejorar las cosas que nunca mejoran”, sumó con indignación. Y aunque un gran número de usuarios coincidió con su postura, Diego Brancatelli salió al cruce.

“¿Vieron que Santi Manotea no era neutral ni un angelito inocente desinteresado? ¿De qué vive el ganso este? ¿Labura?”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter. Pero deshabilitó los comentarios de la publicación, de manera que sus seguidores solo pudieran darle “me gusta” o retuitear su mensaje.

“Me molesta la hipocresía. El venderte como algo que no sos. Él (Maratea) dijo que no se metía en política, que únicamente lo movilizaba la ‘solidaridad’. Bueno, hoy tomó postura. Mostró la hilacha”, sumó en diálogo con Clarín. Y continuó: “Había algo atrás de esa supuesta inocencia. ¿Por qué no le pregunta a Vidal cómo compró un departamento de un millón de dólares? ¿Por qué no se pregunta cómo hizo Macri su fortuna?”.

Por su parte, ante las repercusiones por su descargo, Maratea aseguró que no es kirchnerista ni macrista. “No soy de ninguno de los dos, no me jode que me digan que soy boludo por no serlo”, declaró. “Amo la gente que me manda a estudiar… Yo no tuve que leer ningún libro para darme cuenta de que hay necesidades urgentes en la Argentina y que yo desde mi lugar de privilegio puedo involucrarme y generar un impacto positivo”, señaló.

Además explicó que tomó el caso de Máximo y lo comparó con Macri para que sus seguidores se dieran cuenta de la “doble vara” que manejan muchos argentinos.

“Me hecho muy famoso no por lo que digo, sino por lo que hago. Soy un boludo, no milito para ningún partido político. Yo me enfoco mucho de las acciones y es desde ahí donde hablo”, declaró a través de sus historias de Instagram. Y le agradeció a las personas que no buscaron encasillarlo como partidario de un partido político