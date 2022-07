Onagoity respondió a los concejales del FDT: "meten miedo a la población"

El titular del área de Zoonosis de la Municipalidad de 9 de Julio, le respondió a los concejales del Frente de Todos quienes ayer dieron a conocer una gacetilla de prensa, anunciando que elevarán un pedido de informes a tratar en el Concejo Deliberante asegurando que se fundamenta tal pedido en las quejas expresadas por vecinos que manifiestan que han llevado sus animales para ser castrados y que mueren en la mesa de operaciones o días después.

Felipe Onagoity, en diálogo con La Trocha Digital, asegura que “estas cosas se agrandan como siempre”. Según sus registros, en las 15.000 castraciones realizadas en sus 7 años al frente del área de Zoonosis, los decesos de mascotas no llegan a 30, (27 exactamente) pero como en los últimos tiempos hubo 2 muertes en un día, de ahí se agarran para “ensanchar todo y meter miedo a la población; es todo un circo barato”.

Consultado sobre la posibilidad de tener que concurrir al HCD para brindar explicaciones, el funcionario dijo que se lleva un registro con cada intervención realizada y que por supuesto no tendría problemas en brindarlas. Estas cosas pueden pasar, continuó Onagoity, “hoy hice 15 castraciones, lo que me sorprende de estos concejales, entre los que hay un profesional de la medicina como es el Dr. Mignes, que debe tener una ardua tarea en el Hospital, que le dé cabida a estas cosas. Él es médico como yo y sabe que la naturaleza no es 2 + 2 y las cosas pasan. Nadie quiere hacer una cirugía y que el paciente muera; yo no conozco ningún médico que piense así. Este concepto de mala praxis, de que hay que acusarlo por mala praxis, no se entiende, ¿qué médico quiere una mala praxis para que el animal se muera? Tiene que tener una mente siniestra, y ese yo no soy. Como responsable del área siempre doy la cara y sé que el único responsable soy yo, porque soy quien anestesio a los animales y los castro pero jamás haría algo así a propósito”.

Más adelante, y para ratificar su posición, el veterinario explicó que “hace siete años y medio que estamos trabajando y somos modelo en la provincia. Nos llaman para dar conferencias. Lamento profundamente todo esto porque yo me pongo en el lugar del dueño y es un dolor incomparable, porque vos llevaste a la mascota y se murió y si me van a querer matar es entendible, pero lo que no se habla es que este es un servicio municipal y gratuito y lo ideal sería hacer un examen prequirúrgico como se hace en una veterinaria, pero hay gente que no puede afrontar estos costos, entre $8.000 y $10.000 y tampoco conoce que el animalito puede estar enfermo o tener alguna depresión cardíaca".

Por último, el Dr. remarcó que “yo quisiera que la gente no tenga miedo y si quiere llevar su mascota a castrar a un centro privado que lo haga, y el que no lo quiera castrar está en todo su derecho, pero que no tenga miedo, porque es una práctica segura. En las veterinarias realizan el mismo procedimiento que hago yo”.

Finalmente, sobre la observación de que se pediría insumos para realizar la operación, invitó a los concejales del FDT, a visitarlo para interiorizarse sobre su tarea, indicando irónicamente que “no muerdo ni peleo”; e informó que se solicita que aporten servilletas de papel o un frasquito de pervinox y es de forma voluntaria.

TURNOS PARA CASTRACIÓN

Se deben solicitar al 2317-407450 | Los gatos machos no requieren turno. | El ingreso se realiza por La Rioja al 100.