La familia de Bárbara Zabala decidió que quede firme la sentencia de 50 años 

“Logramos la pena máxima que existe en Argentina”, afirmaron.

La familia de Bárbara Zabala mantuvo una reunión ayer en la Fiscalía de Pehuajó para decidir cómo avanzar luego del fallo de la justicia. Decidieron que quede firme la sentencia que se conoció en el veredicto.

Ani Zabala, hermana de la joven asesinada, confirmó que “cómo era de público conocimiento, hoy (por ayer) nos tocaba reunirnos junto con Pedro (Goldenberg) y Leandro (Cortellezzi) en Fiscalía, para ver qué determinación tomábamos. Si seguir e ir a casación o darle un punto final desde nuestra parte”.

La decisión tomada fue frenar acá, respecto a la sentencia contra el asesino. Lo que logramos gracias al abogado y al fiscal, fue la pena máxima que existe en argentina: 50 años de prisión efectiva sin beneficios. Más allá que nosotros esperábamos la palabra Reclusión, y fue prisión, pero más pena que esa, lamentablemente en Argentina, no hay” manifestó Ani Zabala.

“Por nuestra parte, esto acá termina, lo que no significa que la sentencia ya quede firme, debido a que la otra parte, tiene la opción de ir a casación. Por lo tanto de esto, nos iremos enterando con el correr de los días, de su decisión tomada”

BANCO ROJO

“Quiero volver a agradecer a Pedro (Goldenberg), que puso todo desde el minuto cero, también al ayudante de fiscal Rossi, por apoyarnos y buscar todo lo que fue necesario. Y sin dudas a Leandro Cortellezzi que, como si fuera poco, nos propuso a nosotros como familia, para que esto no quede acá y plantear tanto a la sociedad como al municipio, de poner un Banco Rojo, en memoria de Barbi y de las que ya no están” sostuvo Ani Zabala, remarcando que “no me parece poca cosa, que gente que no tuvo la suerte de conocer a mi Barbi, nos siga apoyando y que quieran que esto quede en la memoria de todos y nadie se olvide”.

“PODÉS DESCANSAR EN PAZ”

“Ahora sí Polli, podés descansar en paz. Seguí brillando, más fuerte y alto que nunca. Ahora solo tú decides que tan alto quieres volar…

Te amo hermosa mía” finalizó la hermana de Bárbara Zabala, en su mensaje por redes sociales.