La pena para el femicida de Bábara es de 50 años

El abogado de la familia de la joven asesinada en 2019 analizó el veredicto de la justicia y aclaró los términos del cumplimiento efectivo de la condena que recibió críticas de la comunidad.

El abogado patrocinante de la familia de Bárbara Zabala, Pedro Goldenberg, brindó declaraciones periodísticas luego de conocerse el veredicto por el femicidio de la joven perpetrado en diciembre de 2019.

El Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Trenque Lauquen condenó por unanimidad a Brian Dirassar a la pena de “Prisión Perpetua”. Cabe recordar que tanto Goldenberg como el Fiscal de la causa, Leandro Cortellezzi, habían solicitado la “Reclusión Perpetua”. El abogado también se refirió a la dura advertencia que el Tribunal le hizo por algunos términos utilizados en el alegato realizado la semana pasada.

EL VEREDICTO Y LA CONDENA A DIRASSAR

“Corresponde que como representante de la familia salga a poner en claro cuál es la pena y como se interpreta a la luz de las normas del derecho penal. Ha habido una reacción colectiva que por ahí no se condice con el tiempo que va a tener que estar en la cárcel el condenado Dirassar” aseguró Goldenberg por FM Del Sol.

SITUACIÓN JUDICIAL DE DIRASSAR

“Voy a citar 4 artículos para aclarar la situación judicial en este momento de Brian Dirassar. Son los artículos 5, 13, 14 y 55 del Código Penal. El 5 establece las penas del código, reclusión, prisión, multa o inhabilitación. Sobre la pena que Dirassar va a tener que purgar encerrado en una cárcel de máxima seguridad, juega el artículo 13 que habla sobre la libertad condicional. Ese artículo establece que el condenado a reclusión o prisión perpetua, como en este caso, que hubiera cumplido 35 años de condena podrá tener la libertad condicional. Muchos podrían decir que a los 35 años este muchacho podría salir, pero el artículo 14 dice que la libertad condicional no se concederá cuando la condena fuera por homicidios agravados previstos en el artículo 80 del Código Penal. Entonces, si él no puede tener la libertad condicional no puede salir a los 35 años, sino que va a salir a los 50 años. La pena a cumplir tiene que ser de 50 años. Con esto quiero llevar tranquilidad a la población y a la familia principalmente, de que la pena a cumplir tiene que ser de 50 años. Después entran a jugar otros ribetes como lo que hubiese querido la familia y yo como abogado de la familia debo hacerme eco de esas pretensiones. Con la legislación de hoy no puede tener libertad condicional, por lo tanto, son 50 años”.

EL FUTURO DE LA CAUSA

“El lunes la idea es reunirnos con el Fiscal y la familia de Bárbara. Yo creo que el objetivo esta conseguido con la condena de 50 años, porque lamentablemente la justicia Argentina no da más. No obstante, hay que escuchar a los padres, a las hermanas y hablar con el Fiscal para ver que vamos a hacer. Desde el punto de vista procesal tenemos 7 días para hacer la reserva de casación y 20 días de corrido para hacer el recurso de casación si es que lo quisiéramos hacer. Lo de reclusión nos hubiera gustado porque se sentaba jurisprudencia, pero técnicamente es prácticamente lo mismo, con la legislación que se modificó en 2004”.

