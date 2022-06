El Movimiento Evita se le plantó a Cristina

El Evita le respondió a CFK: es “incapaz de entender la realidad del trabajo en el siglo XXI” - La cúpula de la organización, con Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, se reunió de urgencia y emitió un documento. Convocaron a los movimientos populares a construir un espacio político.

“Bronca, indignación, pero no sorpresa”, ese fue el clima que imperó en el cónclave que realizó este martes el Movimiento Evita con sus dos principales figuras como convocantes, los funcionarios Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro. La reunión fue armada de urgencia ayer a la noche, después que impactaran de lleno las palabras de la Vicepresidenta Cristina Kirchner reclamando el control de los programas sociales. Sucede que el albertismo y en particular en el Movimiento Evita y después el ministerio de Desarrollo Social —encabezado por Juan Zabaleta—, están a cargo de los principales programas sociales, como el Potenciar Trabajo. Tras la reunión, la organización emitió un comunicado.

El texto se tituló “La única verdad es la realidad” y en el detallaron sobre los dichos de CFK: “Lamentamos que parte de la dirigencia política sea incapaz de entender la realidad del trabajo en el siglo XXI”. “Es más fácil pelear con quienes la expresamos, que escuchar y reflexionar acerca de cómo resolver los problemas de los que peor están”, agregaron.

“Reducir la economía popular a los planes sociales es negar la realidad. Los planes sociales son apenas el 10% de la economía popular y el 5% del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras”, fundamentaron en el comunidado. Al mismo tiempo, convocaron a los movimientos populares a construir un espacio político.

“Negando la realidad del trabajo en el presente nos negamos la posibilidad de construir un futuro para todos y todas —precisó el texto oficial—. Bienvenido el debate al Frente de Todos, porque lo único que debe preocuparnos es cómo construimos un proyecto de país con justicia social. Sin la economía popular eso es totalmente imposible. Por eso vamos a convocar a todos los movimientos populares a construir un espacio político, social y cultural que discuta el modelo de país para enfrentar la concentración económica y superar los problemas estructurales que tiene la Argentina”.

Ayer, en su discurso, Cristina Kirchner había dicho: “Los piqueteros en la República Argentina son hijos de las políticas neoliberales de los años 90. No nacieron con ningún gobierno populista. Fueron producto de los altos índices de desocupación y de la falta de oportunidades. El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”.

Desde Desarrollo Social, los 2.273.996.938 pesos destinados al Potenciar Trabajo los coordina la secretaría de Economía Social que comanda Pérsico. Por eso la urgencia del encuentro de hoy. Desde hace varias semanas los movimientos sociales alineados con el Presidente observan la intención del kirchnerismo, con La Cámpora a la cabeza, la organización política que conduce el diputado nacional Máximo Kirchner, de quitarle la “caja” de los programas sociales al Evita y dejarlos en manos de gobernadores e intendentes.

El encuentro estaba programado para las 10 de la mañana, en la sede ubicada sobre la calle Entre Ríos, pero comenzó más tarde. Allí, según supo este medio, se comentó que “Cristina, por un tema de clase, no entiende la economía popular ni las estrategias políticas que construyen los pobres”.

“Ayer Cristina lo expresó dolosamente y digo dolorosamente porque podemos tener matices y diferencias, pero ayer habló de una forma sobre las organizaciones sociales y sobre sus integrantes, las mujeres, con un desconocimiento muy grande”, señaló Navarro en declaraciones a Radio Con Vos. “Creer que ser pobre, ser humilde y vivir en un barrio las pone más indefensas respecto a otros sectores, como ella calificó, es no entender la realidad: no conocerla”, agregó a modo de réplica hacia la ex mandataria.

“Hay dirigentes, militantes, estructuras y miembros de distintos gobiernos a los que les molesta la organización popular. Molesta porque es más fácil ser patrón que ser dirigente”, señaló.

La extensión en el horario posibilitó que los dirigentes escucharan en vivo al jefe de Estado que un acto, que se desarrolló a las 12.30 y dijo: “Yo les quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables llevando solidaridad a donde la solidaridad no existía, llevando compromiso a donde el compromiso no existía”. Luego, agregó: “Y quiero agradecérselo aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos, lo que no es bueno es generalizar, no esperen que yo generalice; mi eterna deuda de gratitud con cada una de esas organizaciones”.

Los dichos generaron el aplauso de los presente. Con esa frase Fernández “banco” al Evita, pero también a otras organizaciones sociales que integran el Frente de Todos, pero sobre todo del albertismo, como Somos Barrios de Pie, que coordina a nivel nacional Daniel Menéndez otro funcionario del ministerio de Desarrollo Social.

Durante el encuentro de los dirigentes del Movimiento Evita, quedó claro el apoyo irrestricto de ese espacio al presidente Fernández. Tanto es así que ya están organizando “una marcha fabulosa” el 7 de agosto el día, en que se conmemora la figura de San Cayetano, el patrono del trabajo. Ese día, “Los Cayetanos” así se denominan, realizarán, como todos los años, una movilización desde la iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio porteño de Liniers a Plaza de Mayo.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en tanto, también emitió un comunicado este martes, titulado “La Economía Popular es Trabajo, no es tercerización”. Allí, señalaron: “En la lucha, los movimientos conquistaron políticas públicas para fortalecer la economía popular y desarrollaron una agenda de propuestas que se sintetiza en la consigna Tierra, Techo y Trabajo, como sostiene el papa Francisco. No se trató de una tercerización, sino de inventar algo nuevo dónde no existía nada, dónde solo había vacío y abandono”.

Luego, agregaron: “No es justo que miles de militantes sociales y trabajadores sean estigmatizados. La economía popular se convirtió en un refugio dónde cientos de miles encontraron un espacio de pertenencia, organización y trabajo. Sus aportes a la sociedad son mucho mayores que las situaciones negativas que repudiamos”. Finalmente, convocaron a la movilización por el día de San Cayetano.