Detienen en Uruguay al pricipal sospechoso de matar a Lola Chomnalez

Hasta ahora solo había un sospechoso, que había sido desestimado. La adolescente fue asesinada en diciembre de 2014 en las playas orientales de Barra de Valizas.

La Policía uruguaya detuvo a un hombre como presunto autor material del femicidio de Lola Chomnalez, la adolescente argentina asesinada en diciembre de 2014 en las playas orientales de Barra de Valizas.

El arresto del sospechoso fue confirmado por el director de Comunicación del Ministerio Público de Uruguay, Javier Benech, y por el abogado de la familia Chomnalez, Juan Williman, quien aseguró que en las próximas horas tendrá detalles de los elementos que hay en su contra.

Por su parte, Benech dijo que el detenido será trasladado al Departamento Judicial de Rocha para declarar ante la fiscal del caso, Jéssica Pereira, y el juez de Primera Instancia de esa jurisdicción, Juan Manuel Jiménez Vera.

Benech solo comentó que el detenido vivía en Rocha y es de mediana edad, según afirma el diario montevideano El País.

En el marco de la investigación por el crimen de Lola, hay un acusado por encubrimiento, Ariel Moreira, apodado “Cachila”, quien inicialmente fue detenido como supuesto autor del ataque aunque luego fue desestimado judicialmente porque su ADN no coincidía con el hallado en los elementos de la víctima.

“Los quiero a todos tras las rejas”

“No me preguntes por qué, pero en mi cabeza son tres las personas que la mataron. Además, hay evidencia de que no fue solo este ‘Cachila’. Y yo quiero a todos los responsables tras las rejas. Lola no va a volver, eso es irreversible. Pero su muerte no puede quedar impune. Lo pienso por mí y por todas esas madres que perdieron a sus hijas y la Justicia no les dio respuestas”, sostenía en 2020 la mamá de Lola, Adriana Belmonte.

El pasado abril, los padres de la joven se reunieron con el fiscal Juan Gómez para pedir “verdad y justicia” para su hija, “que el único derecho que le fue otorgado fue la pena de muerte en sus vacaciones de sus 15 años”, dijo el padre.

Además, reclamó acceso a la carpeta de investigación. “Como padres hemos venido sufriendo una denegación constante de acceso a la investigación y a la información. Ni siquiera se nos permite ver cotidianamente el expediente”, enfatizó, citado por El País.

Fin de año de 2014

Lola (14) viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina, Claudia Fernández, quien se encontraba junto a su esposo, Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de éste.

Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos.

Mediante la autopsia se determinó que Lola murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo al fallo judicial, la adolescente trató de escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza para finalmente morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.

“Cachila” fue detenido al comienzo de la investigación pero quedó libre ya que dio negativo el cotejo de su ADN con el material genético hallado en la mochila de ella víctima, por lo que quedó acusado pero de encubrimiento.

Para el fiscal Jorge Vaz, “El Cachila” estuvo presente “antes, durante y después” del homicidio, cuyo móvil fue probablemente “sexual”