Informan de casos fatales de Hantavirus en Bragado y Azul

Así lo informó, Karina Watralik, Jefa de Departamento de Zoonosis Rurales Azul, sobre el transportista con domicilio en esa ciudad que falleció luego de contraer la enfermedad que es trasmitida por roedores. En lo que va del año, hubo casos en Campana, Pergamino, Saladillo. “En este momento estamos trabajando con dos casos, uno en Monte y otro en 25 de Mayo, que son dos mujeres que se encuentran internadas, pero en buen estado de salud en general".

La bioquímica Karina Watralik, Jefa de Departamento de Zoonosis Rurales Azul, se refirió al primer fallecido por Hantavirus en Azul en lo que va del 2022; explicó que “a mediados del pasado mes de abril se confirmó el caso de un azuleño de 47 años que falleció de Hantavirus y contó: "El hombre era transportista de cereales y nosotros realizamos la tarea habitual de inspección de los lugares de probable contagio”.

En diálogo con el diario El Tiempo, la funcionaria indicó que “primero se inspeccionó su vivienda particular que se encontraba en excelentes condiciones de limpieza e higiene. Y luego el lugar donde pasaba algunas horas de sus días cuando no le tocaba viajar, en una empresa que está en la ruta tres, donde la inspección reveló buenas condiciones de limpieza y no se consideró como un probable sitio de riesgo".

Al respecto, señaló que los encargados de hacer esta segunda inspección, observaron que, “lindero a ese, lugar funcionaba un criadero de cerdos con algunas condiciones inapropiadas que podía facilitar la presencia de roedores”.

"Ese informe se elevó de inmediato a la Secretaría de Salud del municipio y al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires" señaló y siguió: "A esto se sumó que pudimos recabar información gracias a la colaboración de su familia y su empleador, que nos facilitaron los dieciocho destinos donde había estado viajando cuarenta y cinco días antes de su fallecimiento".

En otras ciudades

En esa misma línea remarcó que desde Zoonosis Rurales Azul ya se han reportado en lo que va del año en curso, once casos de Hantavirus y aseguró que ese número ya es superior a los registrados en años anteriores: "Tres de esos once casos tienen domicilio en Capital Federal y por ende no van a figurar en las estadísticas de la provincia de Buenos Aires. Entre las localidades en las que estos casos sucedieron están: Campana, Pergamino, Saladillo y en este momento estamos trabajando con dos casos, uno en Monte y otro en 25 de Mayo, que son dos mujeres que se encuentran internadas, pero en buen estado de salud en general".

"En Bragado y en Azul tuvimos los dos casos fatales, con dos personas fallecidas y en todos estos casos hemos tomado intervención desde el departamento de zoonosis" finalizó.

Fuente: Infogei