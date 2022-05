El Indec informó que más de 23 millones de personas completaron el Censo Digital

Se trata de datos provisorios anticipados de manera oficial. Marco Lavagna, tras el cierre del operativo, precisó que se empezaron a cargando las primeras estadísticas en las distintas provincias del país y que los números generales se podrían conocer en las próximas horas.

A las 18 de este miércoles concluyó el Censo 2022 impulsado por el Estado para conocer la población estimada del país, entre otros datos estadísticos que formaron parte de la gran encuesta a nivel nacional. El operativo, que inició a las 8, estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que precisó minutos antes de las 20 que que 23.813.773 personas completaron el Censo Digital.

Según el titular del organismo, Marco Lavagna, después del horario de corte se empezaron a cargar los primeros datos en las distintas provincias del país y las estadísticas generales se podrían conocer entre hoy y mañana. “Esto no es como una elección en la que se pueden ir conociendo datos parciales”, comentó al pedir paciencia esta tarde.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos anticipó que un total de 23.813.773 personas completaron el Censo Digital, con el siguiente detalle por provincias: Buenos Aires 9.561.099, CABA 2.150.367, Catamarca 163.128, Chaco 407.164, Chubut 361.834, Corrientes 559.174, Córdoba 2.131.522, Entre Ríos 735.682, Formosa 249.524, Jujuy 272.362, La Pampa 225.437, La Rioja 156.562, Mendoza 1.075.737, Misiones 447.575, Neuquén 404.529, Río Negro 432.692, San Luis 298.671, Salta 455.929, San Juan 330.359, Santa Fe 1.970.809, Santiago del Estero 430.280, Santa Cruz 202.246, Tierra del Fuego 120.825 y Tucumán 670.266.

Mientras se esperan por los resultados generales provisorios, fuentes del INDEC confirmaron que, a pesar de que la actividad oficial de los censistas concluyó a las 18, se registró actividad por parte de los encargados del relevamiento en distintos puntos del país para completar los objetivos en las distintas regiones en los minutos posteriores. Es por esta razón que se solicitó por entonces que la gente permanezca en sus hogares un tiempo más para poder ser consultados por los voluntarios. El propio titular del INDEC señaló apenas pasadas las 18: “Al operativo lo hemos cerrado. Puede que todavía quede algún cineasta trabajando pero será por un tiempito más, porque el operativo ha sido cerrado”.

“Todos los que hicieron el censo digital —y no recibieron la visita— quédense tranquilos: nosotros a los datos los tenemos y tomamos esos datos como válidos. No se preocupen, sus viviendas han sido censadas”, precisó Lavagna. Luego aclaró: “Para aquellos que no hicieron el censo digital y no recibieron la visita, tendremos distintas alternativas para poder censarlos. Vamos a habilitar una línea telefónica y contacto por mail”.

En este sentido, desde el INDEC explicaron que en caso de no recibir ninguna visita, podrán enviar un correo electrónico a [email protected] En el “Asunto” deberán escribir “No fui censado/a” para comentar el caso.