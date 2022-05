Censo 2022: reabren el formulario online para los que no fueron censados

Marco Lavagna comunicó que debido a los reclamos de ciudadanos se habilitará hasta el 24 de mayo la modalidad virtual o, avisando al Indec, la presencial.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que ampliará el operativo del Censo Nacional una semana más, hasta el 24 de mayo, debido a las quejas de varios ciudadanos que no fueron censados.

De esta manera, se rehabilitará el censo digital en las próximas horas para los que no lograron hacerlo o los censistas no pasaron por su domicilio. También se informó que en estos siete días se contactará a las personas que no llegaron a ser censadas.

Quienes no recibieron la visita del censista, no completaron previamente el cuestionario online y deciden no hacerlo tampoco en esta nueva etapa, se deben comunicar al 0800-345-2022 y si viven en la Ciudad de Buenos Aires al 147 o enviar un correo electrónico a [email protected]

“Hay una combinación de cómo se hace, hay operativos de campo que estamos articulando con las provincias, donde hay un segmento, un edificio que nos quedó sin censar se va ir a censar, se buscan los códigos y si hay alguien que no haya hecho el censo digital se lo censa”, informó Marco Lavagna cuando se le preguntó sobre cómo se completará el Censo 2022.

“El censo digital se habilita durante una semana justamente para que en ese tiempo de recupero si alguno quedó sin censar se pueda censar. El objetivo es poder contabilizar a todo el mundo y a todas las viviendas”, transmitió el titular del Indec en una conferencia de prensa tras finalizar el operativo de este miércoles.