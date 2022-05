El hombre que se llevó un delfín de la playa aclaró: "No lo comí"

"Quiero dejar en claro que yo no lo pesqué al delfín", afirmó Matías al sitio Infobae después de quede la provincia de Buenos Aires a través de su Brigada de Control Ambiental (BCA).

"No me lo llevé como un trofeo porque lo enterré a pocas cuadras de donde se enganchó. No me lo comí, ya estaba muerto. Por lo que tengo entendido, ya tenía un par de días de muerto el animalito", agregó el hombre antes de describir que "era bastante agresivo el olor que emanaba" el cadáver.

"Para empezar, no soy pescador. Cada tanto tiro el trasmallo. Esto fue el domingo, lo dejé ahí y después me fui. El lunes me encontré con el animal flotando, muerto", sintetizó Matías sobre la secuencia previa a la imagen desoladora del hombre con el cetáceo al hombro.

El delfín franciscana (Pontoporia blainvillei) es el cetáceo más vulnerable en el país y habita las aguas del Mar Argentino, recorriendo diferentes zonas de la costa atlántica bonaerense y llega a los vecinos países de Uruguay y Brasil.

Por eso la BCA denunció al hombre por "presunta infracción a la Ley 22421 de Conservación de la Fauna", que declara de interés público "la fauna silvestre que temporal o permanentemente habita el Territorio de la República, así como su protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional".

El relato de Matías tendrá que cotejarse con el testimonio de una persona que grabó parte de la secuencia descrita, y que afirmó que el hombre efectivamente pescó a la franciscana.