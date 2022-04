La UCR tuvo su cónclave en Salto: cuáles fueron las metas y líneas de debate

Dirigentes nacionales, provinciales y municipales, Diputados, Concejales y Consejeros Escolares se reunieron en la localidad en una nueva reunión seccional. Del cónclave participaron las principales autoridades boina blanca.

Entre los presentes estuvieron Érica Revilla, Maximiliano Abad, Gastón Manes, Viviana Dirolli, Julio Pasqualin y Claudio Rossi que replicaron en sus redes la consigna : "Proyectando el futuro y afianzando el presente".

En diálogo con La Tecla, la vicepresidenta de la UCR bonaerense Érica Revilla comentó:

"Fue una gran convocatoria con muchos participantes, donde estuvimos representados los quince distritos de la segunda Secciòn. Estuvimos con Gastón Manes, Legisladores, el presidente del Comité de Salto y la verdad que fue una jornada de debates, de exposiciones, de trabajar internamente en nuestro partido y de presentar las mejores propuestas y plataformas para leer las necesidades de la gente en la provincia y la Argentina".

Sobre los temas analizados, la legisladora comentó: "Charlamos sobre lo que nos trasmite la gente en cada conversación que es el hartazgo y la preocupación por la economía porque no sabemos a dónde vamos, porque no hay una planificación y las decisiones que se toman no hacen bien al país. Además todas las debilidades que muestra el Frente de Todos y no conduce a nada, ni nos representa, porque estamos viviendo momentos difíciles en el país y necesitamos un objetivo claro y para eso se está preparando la Unión Cívica Radical".

"Lo que se viene es ampliar la Unión Cívica Radical, ampliar las bases, fortalecer la unidad y diálogo para poder llegar a los consensos. Además que en cada uno de nuestros municipios haya ideas y conducción. Nosotros no estamos en los nombres, sino en ver lo que hace falta a cada uno de nuestros municipios" concluyó la legisladora.