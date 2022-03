Los Simuladores vuelven, pero a la pantalla grande

Este viernes se confirmó el regreso de "Los Simuladores" pero en esta oportunidad en la pantalla grande.

Veinte años después de su estreno en Telefe, Paramount +, confirmó esta mañana el regreso de Los Simuladores, uno de los elencos más recordados de la televisión argentina. Federico D´Elía, Alejandro Fiore, Diego Peretti y Martín Seefeld volverán a ponerse en la piel de Mario Santos, Pablo Lamponne, Emilio Ravenna y Gabriel Medina, para ser los protagonistas de una película que estará escrita y dirigida por Damián Szifron.

La serie, ganadora de siete premios Martín Fierro, entre ellos el Martín Fierro de Oro, regresa en un nuevo formato y su estreno estará previsto para el año 2024. VIS, será la productora del título mientras que K&S Films, la compañía detrás de éxitos como Relatos salvajes, El clan y Tiempo de valientes, estará a cargo de la producción física del film para Paramount+. Según comentan desde la productora, el film tendrá un despliegue y un gasto, jamás visto para una producción local.

Su director, Damián Szifrón habló del reencuentro de estos personajes icónicos de la televisión argentina, “Me emociona la reconexión con personajes tan queridos, con los viejos compañeros de ruta que vuelven para interpretarlos y con una audiencia tan afectiva y respetuosa que ya incluye a varias generaciones. Ojalá podamos ofrecer una película que conserve la frescura de la serie original, incorpore la madurez de la experiencia acumulada y exprese alguna idea valiosa con la potencia, la belleza y la calidad cinematográfica que la oportunidad merece.”

Además el Director de Paramount + en Latam, Darío Turovelzky, se refirió a este esperado regreso, “Los Simuladores es un contenido único en la historia de la televisión argentina. Una serie fuera de serie, tremendamente icónica, que combina todos los géneros con humor e inteligencia, querida por audiencias de todas las edades, y que reflexiona sobre la sociedad en la que vivimos con profundidad y simpleza".

En las redes, el regreso de Los Simuladores se festeja como un mundial

A pesar de que la película tendrá su estreno en 2024, el regreso de Santos, Lamponne, Ravenna y Medina, se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales, en donde los seguidores de la serie lo festejaron como si fuese un campeonato mundial.

"No, amigo. Esto es histórico. Pero histórico de verdad. Los Simuladores, la película. 2024"; "No existió mejor creación argentina cinematográfica que los simuladores"; "Se confirmó la película de Los Simuladores para 2024, escrita y dirigida por Szifrón. No puedo parar de llorar. El cine y Los Simuladores son lo más grande que hay. Y ahora van de la mano. Le pondré una épica absoluta a cada detalle. No pensaré en otra cosa hasta el estreno", fueron algunos de los mensajes que circulan en las redes sociales celebrando la buena noticia.