Fue a denunciar un abuso y fue acosada por un Policía

Una joven quiso denunciar a su novio por violencia de género y un policía quiso besarla y le dio su teléfono pasa salir.

Una joven se acercó a una comisaría a denunciar a su novio por violencia de género y el oficial que debía tomarle la denuncia, la abrazó, le tocó la pierna, le quiso dar un beso que ella rechazó y le anotó su número de teléfono para que lo llamara para salir.

El hecho ocurrió el domingo cerca de las 8, en la comisaría de Ricardo Rojas de la localidad de Tigre. El agente, identificado como el oficial subayudante Marcelo Ezequiel Bogado, quedó detenido y desde la Dirección General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad Bonaerense se decidió desafectarlo de la Fuerza.

“Uno se siente mal porque no sabés si hiciste mal o hiciste bien, haya pasado lo que haya pasado, en la comisaría nunca me tendrían que haber hecho eso, no tendría que haber pasado eso”, dijo la chica este lunes a medios televisivos, acompañada por su mamá.

“Cuando yo le dije que no le quería dar el beso, él me dijo: ‘Dale, que no hay nadie. Tengo 24 años y no nos llevamos mucha diferencia de edad‘. Y ante eso me fui sola caminando a mi casa, que era lo que no quería”, contó la chica ante las cámaras.

En tanto, una vez que llegó a su casa y contó lo que le había pasado familiares y vecinos se dirigieron a la comisaría para increpar a Bogado y causaron algunos destrozos en el lugar.

Bogado quedó aprehendido imputado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por no haber tomado la denuncia de la víctima. Además se evaluaba la conducta del subayudante para con la joven y se aguardaba la decisión de la víctima de instar la acción penal para ver si le imputa algún tipo de abuso sexual simple. (DIB) ACR