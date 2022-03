Un chico de 14 años se fugó de su casa para vivir con una mujer mayor de edad

El chico de Arrecifes estuvo desaparecido durante dos días y fue hallado por la Policía Bonaerense tras reportes de vecinos. “No me busques, voy a estar bien”, había escrito en su nota.

Un chico de 14 años, que vive con su papá en Arrecifes, se subió a su bicicleta playera negra el miércoles por la mañana y dijo que iba al colegio. No era cierto. En realidad, escapó de su casa para, según su intención, no volver más. Pero antes de huir, sacó una hoja de su carpeta, tomó su lápiz negro y escribió una carta a su padre donde le decía que no lo busque.

“Me voy a estudiar el mundo. Llevo ropa suficiente y 15 mil pesos que estuve ahorrando. No quiero depender de nadie. Además, esa escuela no tiene nada nuevo que enseñarme. No me busques, voy a estar bien”, dice en un fragmento la carta.

Inmediatamente, el padre hizo la denuncia y se activó un protocolo de búsqueda que terminó en la lluviosa mañana de hoy. Efectivos de la Policía Bonaerense lo encontraron debajo de un puente de la autopista del Oeste, a la altura de Morón con su bicicleta. Estaba bien de salud y con la misma ropa con la que se había escapado.

En la reconstrucción que realizó el fiscal Héctor Iglesias, se comprobó que,efectivamente el chico salió de su casa, con su bicicleta, el miércoles por la mañana. “Me voy al colegio”, gritó antes de irse. Nada fuera de lo normal. Pero las alarmas en la familia se encendieron cuando su padre encontró sobre la mesa del living la nota de su hijo.

El manuscrito no sólo pedía que no lo busquen, también contaba que se iba a vivir con “dos personas a las que amo”.

“También me fui porque tengo que cuidar de 2 personas a las que amo. Cualquier duda que tengas pregúntale a “Y”.

A ella le conté sobre esas dos personas a las que amo. Decile a “Y”. que te diga lo que sabe de mí. Eso es lo último que te digo: Te amo Pa”, cierra la carta escrita con una letra juvenil y temblorosa.

Durante la búsqueda, se supo que esas dos personas a las que T. aseguraba amar, eran una mujer mayor de edad, que había conocido por redes sociales, y su hijo. Hasta el momento no están identificados pero se cree que viven en Capital Federal.

En un principio, se creyó que la huida había sido a un pueblo cercano por un testimonio en la causa. Un puestero de una granja de la zona de Capitán Sarmiento, aseguró ver al joven con la bicicleta e, incluso, señaló que le dio agua porque estaba con sed.

Luego, la búsqueda se trasladó a la zona de Carmen de Areco, a 45 kilómetros de Arrecifes. Allí los efectivos encontraron una cámara de seguridad donde se veía al chico circulando con la bicicleta. Se lo observaba en las imágenes con el morral con el que había abandonado su casa.

“Los pueblos que fue atravesando nos dieron la idea de que estaba yendo para Capital Federal, por eso la búsqueda empezó a orientarse para ese lado. Con toda la inocencia de un chico de 14 años estaba haciendo un trayecto bastante recto”.

La angustia del padre del chico terminó en la mañana de hoy. Dos efectivos de la Bonaerense que circulaban por la zona de Morón, encontraron al chico. durmiendo debajo de un puente junto a su bicicleta playera. Fue en la Autopista del Oeste, a la altura del kilómetro 42.

“Si bien estaba en buen estado de salud, se notaba claramente que había estado todos estos días a la intemperie. No se había bañado y tenía la misma ropa que el día de la desaparición”, explican los responsables de la búsqueda.

Si bien prácticamente no dijo nada ante los policías, el joven continúa en la postura de no querer volver a su casa. El próximo paso que tomará la Justicia es el de asistirlo físicamente para luego ser entrevistado con una psicóloga y una asistente social. En base a los resultados de esas consultas, se determinará si vuelve a su casa con su padre o es llevado con otro familiar.

Todavía no se sabe quién es la supuesta mujer mayor de edad a la que iba a ver: la Justicia trabajará para identificarla, ya que es posible la existencia de un delito.