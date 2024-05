Es el Día Mundial de las Medias Perdidas

El 9 de mayo se celebra el Día Mundial de las medias o los Calcetines Perdidos. Blancos, de colores, con rayas, puntos o figuras divertidas las medias perdidas tienen también su día. ¿Cuántos calcetines has perdido y no han aparecido jamás?

La palabra calcetín proviene del latín calcea y a su vez de la palabra calceus (zapato). Se estima que los primeros calcetines surgieron en el año 256 en Egipto. Era un trozo de lana que se utilizaba para proteger los pies. Como prueba de ello puedes verlos en exhibición, en el museo municipal de Leicester (Inglaterra).

¿Sabías que perdemos aproximadamente 1.200 medias a lo largo de nuestra vida?

Podemos extraviar nuestro par de medias favoritas por circunstancias misteriosas y sin explicación alguna. Pues la lavadora no es la única culpable, ya que pudiste olvidarla al dormir alguna vez fuera de casa o simplemente no eres muy organizado con tus cosas ¿Te ha ocurrido? Es momento entonces de tomar acciones para que no ocurra una tragedia tan grande como esta. Anuda cada par de medias, mete una adentro de otra o cóselas juntas en un extremo antes de lavarlas y ¡Voilá! Santo remedio.