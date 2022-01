Alerta en toda la zona por robos de identidad y estafas

Ayer, en distintas ciudades de la región, se conoció la noticia de un nuevo "Cuento del tío", con una modalidad que ya es conocida: a través del robo de identidad, delincuentes intentan estafar a los contactos de las víctimas, vendiéndoles dólares ficticios.

"Ayer me envía un mensaje mi cuñada diciéndome que le llegó un mensaje mío por WhatsApp, en donde le manifestaron que tenía un número de teléfono nuevo con característica de capital. Como a ella le llamó la atención, me avisó. Después me empezaron a comentar varias personas si había cambiado el número telefónico y yo les respondía que no", explicó una bragadense damnificada.

Horas más tarde, otro conocido decide contactarla y avisarle de que le habían ofrecido dólares bajo su nombre. A este vecino le ofrecieron unos 500 dólares y le pedían que depositara el dinero en una cuenta de CBU.

Tras esta alerta, efectó la denuncia, pero aún así, los estafadores virtuales seguían intentando engañar a los contactos de la mujer.

Los mensajes: