Barroso adelantó que se dará intervención al ministerio de trabajo

El Intendente indicó que ello obedece a la necesidad de encuadrar legalmente el reclamo, en tanto que manifestó su deseo de generar un diálogo abierto para hallar soluciones y encontrar diferentes alternativas.

En horas del mediodía de hoy, y tras reunirse con los trabajadores municipales autoconvocados, quienes llevan adelante una medida de fuerza consistente en el quite de colaboración, en reclamo de una recomposición salarial; el Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, junto a la Directora General de Recursos Humanos, María Regueiro, ofreció una rueda de prensa en la que expuso las novedades y la postura del municipio respecto de esta situación.

“Estamos viviendo una situación que nadie desea, y que por otra parte repercute en la vida de todos los nuevejulienses; a partir del reclamo de un sector de los trabajadores municipales que no se sienten representados por los dos gremios que legalmente tienen representación en el municipio –el Sindicato de Trabajadores Municipales y UPCN-; lo que hace que no tengamos legalmente un interlocutor legal”, definió en primera instancia el titular del Ejecutivo Municipal, quien indicó que dadas las características del conflicto “se decidió dar intervención al Ministerio de Trabajo para subsanar la situación, abriendo canales de diálogo con estos Sindicatos, para resolver esta situación”.

Barroso consideró al reclamo como “absolutamente válido”, pero aclaró que para llegar a buen puerto es necesario “alcanzar acuerdos en diferentes puntos a través de los canales válidos, como es en este caso el Ministerio de Trabajo, por lo que hemos solicitado la intervención del mismo”.

“Entendemos que probablemente uno de los primeros pasos que pueden darse es la conciliación obligatoria, que es una de las facultades que posee el Ministerio de Trabajo para comenzar a hallar las soluciones que todos queremos; ya que el municipio no posee un mecanismo inmediato para responder a esta demanda de los trabajadores, sabiendo que los sueldos municipales históricamente han sido bajos, no solamente en nuestro distrito, sino en toda la Provincia, que quizás debería establecer un piso para la totalidad del territorio bonaerense, y de allí en más cada municipio, trazar las mejoras que fueran posibles”, adelantó.

En el mismo plano, el Intendente recordó que desde su gestión “siempre se ha sido cuidadoso en el ingreso de nuevos empleados, y prácticamente se mantiene el número de los mismos desde que nos encontramos al frente del municipio, siendo el mismo de 1.213, abarcando a permanentes y temporarios”.

LA SOLICITUD DE LOS TRABAJADORES Y EL PRESUPUESTO 2022

Consultado por los periodistas respecto de la solicitud que formulan los trabajadores autoconvocados y la posibilidad de dar respuesta a la misma a través del Presupuesto 2022, Barroso señaló que “habitualmente los aumentos se van aplicando de manera escalonada, para ir atenuando el impacto inflacionario; mientras que cuando el INDEC informa cuál va a ser la inflación del año, instancia que se da sobre mediados de enero o febrero, recomponemos los índices”.

“Es la propuesta que teníamos para el año próximo y en la que veníamos trabajando con los sindicatos; en tanto que en aquellos meses en los que se ha contado con los recursos necesarios, se han efectuado adecuaciones; o como sucedió recientemente se ha abonado un bono de $ 8.000 por empleado municipal activo, junto al medio aguinaldo, que se pagó el viernes pasado”, señaló el mandatario.

Asimismo, recordó que en esta estructura, los trabajadores percibirán con el pago de sus salarios del mes de diciembre, a abonarse en enero, un aumento del 10%; en febrero, abonándose en marzo, un nuevo aumento de acuerdo al índice inflacionario, y luego un 36% a lo largo del año, con la posibilidad de agregar un 4%, tal como se ha conversado con los Bloques que componen el Concejo Deliberante.

“Sucede que se ha decidido aplicar un aumento del 0% a todo lo correspondiente a Seguridad e Higiene de comercios, atendiendo a la situación vivida por los mismos durante la pandemia; un 25% en lo que hace a alumbrado público y un promedio del 40% de aumento para el resto de las tasas”, remarcó, subrayando de especial manera que, además, la provincia no ha informado aún el índice de coparticipación, que representa el 60 al 65% de los ingresos de la mayoría de los municipios.

ALTERNATIVAS

El Intendente Municipal adelantó además que las alternativas para atender esta situación de emergencia serían “la entrega de un bono o una suma no contributiva; pero la principal intención es abrir una mesa de diálogo y negociación, en la que, para que esto se encuadre legalmente, tienen que estar al menos representados por el Ministerio de Trabajo”.

“Los trabajadores solicitan un aumento del sueldo neto del 80%, y por eso es importante que se intervenga por los canales correspondientes, de manera que las categorías más bajas accedan a mayores beneficios, teniendo en cuenta además que el pago de salarios conlleva entre un 60 y 65% de lo recaudado por el municipio”, especificó también.

Asimismo recalcó que no es intención de ninguna manera tomar represalias contra los trabajadores contratados ni con los de planta permanente, sino simplemente “sentarnos en una mesa para trabajar de una manera seria en soluciones que les sirvan a todos; y que además garanticen la normal prestación de los servicios para todos los vecinos”.

RECLAMOS DE CONDICIONES SALARIALES

Finalmente, sobre el reclamo de mejores condiciones laborales para los trabajadores, expresó que desde hace mucho tiempo el municipio no invertía en estas cuestiones, y si bien hay muchos frentes abiertos “se ha hecho un edificio totalmente nuevo para el personal de Salud y Desarrollo Social, se están construyendo nuevos sanitarios en el Palacio Municipal, se ha refaccionado la Terminal y se ha readecuado el edificio del Hogar de Ancianos, pero todo se va realizando de manera paulatina y de acuerdo a las posibilidades”.