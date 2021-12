Covid: médicos marplatenses difundieron un tratamiento con importantes resultados

La investigación fue publicada en una prestigiosa revista científica. El estudio obtuvo resultados alentadores en casos graves.

Los resultados de la investigación surgen de la observación de pacientes con Covid grave que estaban internados en la terapia intensiva de la Clínica Colón.

La comunidad científica internacional recibió, con grata sorpresa y auspiciosas expectativas, un trabajo desarrollado por profesionales médicos de Mar del Plata para tratar a los pacientes críticos con coronavirus de una manera sustancialmente distinta a la que hasta ahora se aplicaba.

El trabajo realizado por especialistas de Terapia Intensiva, Cardiología y de Imágenes de la Clínica Colón, con las pruebas de 20 pacientes, fue titulado “Pulmonary edema in COVID-19 treated with furosemide and negative fluid balance (NEGBAL): A different and promising approach” y fue publicado hace una semana en la prestigiosa revista “Journal of Clinical Medicine”, con sede en Suiza.

Un equipo médico de la Clínica Colón de Mar del Plata se focalizó en los procesos químicos de una proteína (ECA 2) que no habían sido jerarquizados hasta ahora; modificaron el enfoque terapéutico y los resultados han sido, y siguen siendo, sorprendentemente positivos: ningún paciente de la serie reportada requirió ventilación mecánica y todos mostraron una notable mejoría, revirtiendo a una condición respiratoria estable.

“No es nuestra intención decir ‘hemos encontrado la cura al coronavirus’. Lo que decimos es ‘caminemos en esta dirección’, porque los resultados son muy alentadores y promisorios", resaltó en diálogo con Clarín José Santos, coordinador de Terapia Intensiva de la Clínica Colón y director del estudio.

El estudio describe el tratamiento aplicado a una serie de 20 pacientes con covid-19, que presentaban edema pulmonar y determinadas características clínicas, en los que se empleó una estrategia terapéutica diferente. Se basa en la administración médica de un diurético, furosemida, junto con una terapia de restricción hídrica dirigida a lograr una condición que se denomina “balance negativo”.

NEUMONÍA O EDEMA

El coordinador de Terapia Intensiva de la Clínica Colón y director del estudio recordó: “Los resultados de esta investigación surgen a partir de la observación que hicimos de los pacientes con Covid grave que estaban internados en la terapia intensiva de la Clínica Colón”.

“Comenzamos a observar que en el caso de los pacientes que tenían mucho compromiso pulmonar, en las tomografías de tórax veíamos indicios claros de que tenían sobrecarga de líquidos, lo que podía estar generando un edema pulmonar”, detalló.

En su relato, José Santos continuó: “Lo que uno estaba viendo en la tomografía, que históricamente interpretamos como una neumonía por el virus, es que en realidad se tratara de dos fenómenos: una neumonía, que es lo que inicialmente produce el virus, y una segunda fase de acumulación de líquidos, que terminan produciendo un edema pulmonar”.

“Eso fue lo que nos llevó a pensar que las tomografías que estábamos viendo no era solamente neumonía, sino un cuadro mixto de neumonía más edema pulmonar. En base a esas observaciones, les aplicamos a los pacientes el tratamiento habitual para un edema pulmonar, y lo que vimos fue una respuesta muy alentadora, con mejoría de la oxigenación, mejoría clínica y mejoría tomográfico”, explicó el médico.

“Los ensayos terapéuticos han estado focalizados en dar tratamiento antiinflamatorio, focalizándose en que había una gran inflamación en los pulmones. Los resultados de los tratamientos antiinflamatorios a nivel mundial son modestos o directamente nulos. Por eso, lamentablemente al día de hoy no hay un enfoque terapéutico adaptado al coronavirus”, reflexionó.

RESULTADOS

“En el ambiente científico, cuando las investigaciones son de un número pequeño de pacientes, como en este caso que son solamente 20, lo que sirve es nuestra comunicación. La publicación tiene el objetivo de alertar a la comunidad de médicos y terapistas, que tratan los casos más graves, y darle una pauta para que empiecen a observar en las tomografías de los pacientes si ven signos de edema pulmonar”, explicó José Santos.

En ese sentido, el médico subrayó: “Quiero ser cuidadoso porque leí que el tratamiento es ciento por ciento exitoso, pero es ciento por ciento exitoso en los 20 pacientes que nosotros tuvimos. No podemos decir que todos los pacientes con Covid van a responder a esto”.

“Después del estudio ingresamos varios pacientes más con Covid, a los cuales obviamente los seguimos tratando con esta estrategia y la respuesta sigue siendo muy buena. En este momento estamos alrededor de 30 pacientes tratados y la respuesta es muy buena. La prudencia científica dice que esto está bien como primer paso, pero no está terminada la discusión. Al contrario, se abre el debate para que otros grupos de investigadores puedan replicar nuestro enfoque terapéutico y tenemos la esperanza de que ellos también van a tener muy buenos resultados”, concluyó.