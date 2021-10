Insólito: Moreno pidió adelantar las elecciones

Para el ex secretario de Comercio kirchnerista “este ciclo económico se terminó” y “la única solución es un gobierno peronista sin Cristina y sin Alberto”.

El ex secretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno propuso este martes “adelantar las elecciones y elegir a un Gobierno que sea apto”, ya que “el Presidente es un inepto”. “No lo dije ahora, no lo digo hoy. Lo dije cuando Cristina (Fernández de Kirchner) lo eligió. Esto también es responsabilidad de ella”, afirmó el ex precandidato a diputado nacional.

“El Gobierno no es apto. El Presidente no es apto. Entonces hace cualquier cosa desde hace dos años. Creo que hay que cambiar el gobierno, dentro de los marcos institucionales. Con el cambio de Gabinete no alcanzó. El Gobierno es el Poder Ejecutivo, el Presidente. Alfonsín no se fue porque tenía ganas, se fue por inepto. De la Rúa se fue por inepto. No hay alternativa. Cuando es inepto, es inepto. Tenés que hacerlo dentro de la ley y el orden. Ahí están las asambleas legislativas posibles, ahí está adelantar las elecciones. Si anuncian el adelanto de las elecciones de alguna manera se va a ir ordenando esto y nos preparamos para elegir un gobierno que tiene que ser apto”, aseguró en declaraciones radiales Moreno, que fue precandidato a diputado nacional en las PASO y no alcanzó el piso del 1,5% para competir en noviembre.

Continuó: “El problema de Alberto Fernández es que no es apto. No lo dije ahora, no lo digo hoy. Lo dije cuando Cristina lo eligió. Esto también es responsabilidad de Cristina. No entienden lo que pasa en la economía. No entendió Kicillof, no entendió Macri y no entiende Alberto. Este ciclo económico se terminó”.