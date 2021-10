Mirtha Legrand fue internada de urgencia: le colocaron dos stents y se recupera

La diva de los almuerzos e encuentra acompañada por su nieta, Juana Viale, recuperándose de la intervención.

La actriz y conductora Mirtha Legrand fue internada de urgencia este jueves en el Sanatorio Mater Dei, donde le colocaron dos stents, tras detectarse una obstrucción coronaria. Al parecer, hace unos días le habían realizado un electrocardiograma y su médico advirtió que algunos valores no estaban bien. Anoche, según se supo, Legrand no se habría sentido bien y la situación derivó en la internación.

Mirtha se encuentra acompañada por su nieta, Juana Viale, está lúcida y de buen humor, recuperándose de la intervención.

En el mes de agosto tuvo su última aparición televisiva, en su “mesaza” de la noche, por la pantalla de El Trece. “Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje…’. Es la mejor terapia”, sostuvo tras analizar cómo la había afectado la pandemia, y agregó: “Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, dijo en su discurso cuando abrió su programa.

Hace apenas unos días Mirtha volvió a salir, reencontrándose con su público. “Cumplí con mi deber civíco”, manifestó luego de emitir su voto en las PASO 2021. En esa oportunidad, pudo volver a recibir el cariño de sus seguidores: “¡Estuvo espléndido! La votación fue en uno de los enormes salones de La Rural”, contó. “Junto con el aplauso me agradecieron por haber ido a votar”, sostuvo la conductora y figura de El Trece quien necesita el contacto con la gente, como repitió en varias oportunidades.