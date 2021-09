Profunda crisis y peleas internas en el Gobierno Nacional

Cristina Kirchner rompió el silencio y recordó que ella eligió a Alberto Fernández: “Le pido que honre aquella decisión”.

A un día de la disposición de renuncias de varios ministros y funcionarios del presidente Alberto Fernández, estalló la interna en el oficialismo con un audio filtrado de la diputada nacional Fernanda Vallejos en el que defenestraba al mandatario. Horas después, la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó una carta en su sitio web para expresarse sobre la misma y los resultados de las PASO 2021.

En su extensa misiva, recordó la carta que publicó en octubre del año pasado en la que habló sobre “funcionarios que no funcionan”. Hoy, la titular del Senado aseguró que las advertencias de ese entonces se hicieron realidad el domingo pasado.

Por otro lado, se refirió al acto que se llevó a cabo en diciembre de ese año en el Estadio Único de La Plata, cuando advirtió que la recuperación económica podía quedar en manos de “tres o cuatro vivos”. En esa oportunidad también cargó contra los ministros al invitarlos a “buscar otro laburo”.

“Como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita (nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa), debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el Presidente de la Nación. Nos vemos allí y no en la Casa Rosada a propuesta mía y con la intención de evitar cualquier tipo de especulación y operación mediática de desgaste institucional”, especificó Cristina Fernández de Kirchner en su texto.

Sobre las mencionadas citas con el Presidente, especificó que la más reciente, llevada a cabo el martes previo a las PASO, le advirtió sobre el contexto social. “Le plantee al Presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios -especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias: la macrista primero y la sanitaria a los 99 días de haber asumido el gobierno. Igualmente siempre remarqué la falta de efectividad en distintas áreas de gobierno”, sostuvo la expresidenta.

A su vez, recordó una crítica a la política de ajuste fiscal, lo cual también impactaría en los comicios. “No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación”, agregó. En ese sentido, expresó que las respuesta con las que se encontraba hacían referencia a un triunfo en las urnas según las encuestas.

“Fui, soy y seré peronista. Por eso pensaba que no podíamos ganar. Y se lo decía no sólo al Presidente. Muchos compañeros y muchas compañeras escucharon mis temores”, aseguró.

Y sumó: “El domingo 12 de septiembre de este año el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes. Mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graph: ‘Alberto jaqueado por Cristina’. No… no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad”.

“Sin embargo ahora, al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al Presidente la reorganización de su gobierno?”, comentó la vicepresidenta sobre las recientes renuncias.