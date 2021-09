Otra postergación para el nuevo edificio de la Escuela de Estética

Autoridades bonaerenses decidieron destinar el terreno originalmente previsto para la nueva sede de este establecimiento a la construcción de la denominada "Casa de la Provincia de Buenos Aires".

En una conferencia de prensa ofrecida días atrás, el Consejo Escolar de 9 de Julio anunció la decisión del gobierno provincial de cambiar el destino del inmueble que iba a ser destinado para el nuevo edificio de la Escuela de Educación Estética Nro. 1, que finalmente se usará para la sede local de la Casa de la Provincia.

El mismo se encuentra ubicado en la esquina de Alsina y Mendoza, frente a la Plaza Italia y a la CEyS, con lo que por el momento no se sabe si a la Escuela de Estética se le asignará otro terreno para construir la casa propia.

"No decimos que la Casa de la Provincia no tiene su importancia, y su funcionamiento; sí me parece que a la hora de tomar o de priorizar cuestiones edilicias que corresponden al distrito de 9 de Julio, la educación no ha sido tenida en cuenta", expresó la consejera escolar Eliana Moro.

"Manifestamos la disconformidad de todo el cuerpo con esta situación y por eso queremos que la comunidad sepa que recibimos estas indicaciones y nada más. No buscamos culpables, hay responsabilidades compartidas y a nosotros nos indicaron esta cuestión", señaló.

"Es una vergüenza que haya pasado esto. El Gobernador Axel Kicillof es el responsable de que la Escuela de Estética no pueda hacerse en ese lugar y hasta el momento no tenemos asignado ningún otro terreno. Es un arrebato a la Dirección de Cultura y Educación. El Consejo Escolar no avaló nada", expresó por su parte el consejero escolar Juan José Gutiérrez.