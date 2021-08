Otro indignante robo en el Autódromo de 9 de Julio

En las últimas horas se produjo un importante robo de cables y otros elementos en el Autódromo de la ciudad, y no es el primer caso.

Efectivamente, el tercer robo en poco tiempo que sufre la gente del AutomotoClub 9 de Julio que con ahínco y tesón viene trabajando para poner en condiciones el circuito para poder recibir cada vez más divisionales del turismo automotor.

En esta oportunidad, ante la inminencia de una competencia en el día de mañana, sábado, Juan Pablo Boufflet (Presidente del AMC9) y otros integrantes, se apersonaron para hacer prueba de luces en el sector de largada. Con sorpresa notaron que las mismas no encendían, según explicó Boufflet al programa InforMate, de Radio Eco 97.1 y pensaron en algún cable comido por un roedor, pero grande fue la sorpresa al llegar al lugar y notar que "amigos de lo ajeno" habían cortado de cuajo una cantidad de cables, térmicas y llaves, que dejó inutilizable el sistema. Por estas horas trabaja la comisión junto a un electricista para mensurar el perjuicio en cuanto a lo económico.

El Presidente del Automoto Club contó con pesar que "estas cosas te indignan, hace días hablábamos de todo lo logrado y los proyectos que tenemos en mente y por otro lado te encontrás con esto. Nos molesta, nos duele. Ni ganas de hacer la denuncia tengo ya que en los dos casos anteriores no tuvimos ningún resultado".

En cuanto al futuro, Boufflet contó que "estamos analizando la viabilidad de un sistema de cámaras o de sereno. Hasta acá por no tener gastos y seguir invirtiendo en obras, dejamos algunas cosas sin el máximo cuidado. Igual no es fácil, la gente se te manda por cualquier lado, gente caminando, corriendo, cazadores, etc. y uno no sabe si ellos harán daño o le pasarán el dato a otro, pero no puede seguir así".