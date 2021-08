El crudo testimonio de la oficial de Policía agredida

La oficial de la Policía Comunal de Nueve de Julio que fuera agredida anoche, en el marco de un procedimiento, dejó un crudo relato de lo vivido en sus redes sociales.

La misma señala textualmente:

"Nunca pensamos que nos levantamos una mañana y tenemos que irnos a trabajar para cumplir con nuestro deber, mi profesión la elegí porque es lo que me gusta y se exactamente los riesgo que conlleva, más allá de todo voy a rescatar lo que realmente me importa.

Quiero agradecer a mis compañeros que tuvieron la capacidad de ponerme como prioridad, no me dejaron sola un minuto, se notó el compañerismo que había más allá de las diferentes rama en la profesión, a mi encargado que en todo momento olvido que somos profesionales y me vio como una compañera, una amiga, una parte de su familia.

A mi compañero Nicolás que gracias a él se dio cuenta que yo no estaba bien, mi compañera Day que sin ella no hubiese reaccionado. Mis compañeros Adrián y Camilo que estuvieron conmigo en todo momento no alejándose de mi ni un segundo, hasta que mi vida quede resguardada.

Quiero agradecer a mis superiores excelente predisposición tanto para mi y para mi familia.

Agradecerle a todos los de sangre azul por cada mensaje de aliento, por estar pendientes a mi.

Agradezco a mi familia y les pido disculpas por este mal trago que tienen que pasar.

A mis amigas que están en todo momento, a mi novio que me acompaña siempre. Al papá de mi hija y a su familia.

Agradezco a mi hija que con 5 años es súper fuerte, hemos pasado muchos momentos difíciles en nuestra vida y este va hacer solo un mal recuerdo. Gracias kathy por ser tan enorme hija, te amo y te extraño. Ojalá pronto estemos juntas".