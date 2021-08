El CEF 101 viaja a competir a Gral. Pinto

Un pequeño contingente de deportistas del Centro de Educación Física 101 de 9 de Julio viajó esta mañana a la localidad de General Pinto.

Con los profesores "Nano" Morro y Cecilia Yrigoyen, jóvenes nuevejulienses que representan al CEF 101 viajan a la localidad de General Pinto, donde competirán en el Regional a desarrollarse en aquel lugar.

Sub 14 [10:00 Arenales Vs. Pehuajó] y [Alem vs 9 de Julio] Ganadores pasan a la final.

Tomás Choy González y Pedro Lisazo

Sub 16 [09:00 Arenales vs Bragado] el ganador enfrenta a Alem. [09:00 Junín vs Pehuajó] 9 de Julio espera al ganador, y de allí se jugarán las semis y la final.

Jeremías Mateo y Tiziano Perrota

Sub 18 [11:30 9 de Julio vs Arenales] Pinto espera al ganador [Alem vs Pehuajó] Ganadores pasan a la final.

Valentín Lespade y Benjamín Bueno

En el día de mañana viajan las nenas, en la misma modalidad, Sub 14; Sub 16 y Sub 18.