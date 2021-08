Cepo a la carne: CARBAP discutirá sus efectos en Olavarría

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) convocó a una reunión abierta de su Consejo Directivo con el fin de analizar el impacto del cierre parcial a las exportaciones (cepo a la carne) decretado en junio por el gobierno nacional, y discutir la situación del mercado triguero al que consideran como “cerrado de hecho” en sus exportaciones.

El encuentro está previsto para el próximo sábado en Olavarría, uno de los distritos con mayor cantidad de cabezas de ganado de la provincia. A la reunión, se esperan que lleguen mientras de la Confederación Rural Argentina (CRA) y de la Mesa de Enlace, aunque la presencia de estos últimos está sujeta a una actividad en Salta, prevista para el día previo.

“Va a ser un Consejo Directivo abierto para convocar a los directivos de cada una de las rurales y productores en general. Vamos a hacer una revisión de todo lo que es la problemática del trigo y estudiar la complejidad que se está dando dentro de la cadena cárnica, con distintos actores que van a ir expresando su situación y la problemática que existe” anticipó el titular de Carbap, Horario Salaverri.

El dirigente rural, anticipó que el sentir de los productores, antes de la reunión es malo y de mucha preocupación: “La situación de la carne no ha tenido solución alguna. Al contrario, se han agravado la situación dentro de lo que es la actividad primaria y los frigoríficos y su personal. Hay mucha preocupación en el productor porque esto puede seguir deteriorándose” dijo.

Salaverri cuestionó la decisión del gobierno nacional y consideró que no generó ningún beneficio a los consumidores: “Esto fue una medida que tomó el presidente al bajar del avión cuando venía de Francia y al día siguiente convocó a los frigoríficos y sin consultar a nadie tomó esta medida. Es una medida que no ha tenido resultado positivo. El gobierno habla que la carne bajó 1% pero hay cortes que han subido en junio un 8 y en julio 3%. No benefició a nadie y están bloqueando la exportación de un animal como la vaca que no se consume en la Argentina y de ninguna manera va a bajar el precio en góndola. Para bajar el precio en góndola hay que tomar otro tipo de decisiones y revisar toda la cadena y revisar la cuestión impositiva que tiene un 30% de impuestos” sostuvo.

Sobre la situación del mercado triguero, el presidente de CARBAP dijo que “está casi de hecho, cerrado a la exportación” y señaló que “esto produjo algún tipo de diferencial dentro de la industria y lo que se le da al productor. Queremos analizar esta situación porque está avanzada la cosecha y cuando más se acerca se empiezan a ver más estas distorsiones” remarcó.