El hijo del presidente cambiará su DNI

El Presidente encabezó un acto este miércoles para habilitar que se pueda optar por un género que no es ni masculino ni femenino en el Documento Nacional de Identidad. Su hijo, Estanislao Fernández, afirmó que cambiará su DNI tras la medida.

"No me considero hombre, me considero persona no binaria", dijo Dyhzy (nombre autodefinido de Estanislao Fernández), quien ya había anticipado en el pasado que tiene pensado cambiar el nombre que aparece en su documento.

"No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así", añadió.

La tarde de este miércoles en un ceremonia en la Casa de Gobierno, su padre, Alberto Fernández entregó, junto a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, los tres primeros "DNI no binarios", en el marco del decreto que estipula la implementación de la nomenclatura "x" en el campo correspondiente al sexo en el DNI y el Pasaporte rectificados.

"Seguimos conquistando derechos. Ningún retrógrado nos va a parar", sostuvo Dyhzy.