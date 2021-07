Dos activistas veganos vandalizaron las ruinas de Epecuén

Una vez más el tradicional Matadero de Epecuén fue objeto de un acto vandálico. En esta ocasión se trató de una inscripción de grandes dimensiones que decía “qué asco la carne” en la fachada del histórico edificio.

“A primera hora me manda la foto la persona que va a la Playa a limpiar” comenzó explicando al portal Cambio2000 la directora de Turismo, Vanesa Neubauer. “Voy y fui yo la que los ve salir, los para y les pregunta y se me empiezan a escapar por eso llame a Guarda Parques y a Policía para que me ayuden porque se me iban escapando corriendo hacia el campo que esta atrás del Matadero”.

Siempre según el relato de la funcionaria se supo que a la búsqueda de los activistas se sumaron otras personas del municipio, además de las fuerzas de seguridad por entre los campos de la zona hasta que pudieron encontrarlos y los detuvieron. Las dos personas estaban con las manos pintadas por lo que no pudieron desentenderse del hecho.

“Son activistas y dijeron que venían desde Buenos Aires en tren hasta Pigüé”, informó Neubauer quien agregó que les dio un “reto” por las acciones que habían cometido en ese lugar que es único en la provincia por sus atractivos.

Cabe recordar que en abril de este año, otro hecho vandálico fue repudiado ampliamente por la comunidad, la Municipalidad y el Honorable Concejo Deliberante. En esta ocasión también se produjo un amplio rechazo de todos los vecinos. (InfoGEI)