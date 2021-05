JxC pide informes sobre la situación del Hospital

En la sesión del próximo jueves 13 de Mayo, tomarán estado parlamentario dos proyectos del Bloque de Juntos por el Cambio con relación a la situación del Hospital Julio de Vedia.

Los concejales del oficialismo presentaron un pedido de informes y un proyecto de Resolución sobre la situación actual del Hospital Zonal Julio de Vedia, debido al reclamo realizado por parte del los trabajadores y fueran difundidos a través de los medios de comunicación.

PROYECTO DE PEDIDO DE INFORMES

VISTO:

El reclamo realizado por trabajadores del Hospital Zonal General de Agudos “Julio de Vedia” que se hizo de público conocimiento a través de los distintos medios de comunicación local; Y

CONSIDERANDO:

Que el pasado martes 27 de abril un centenar de empleados y médicos del hospital realizaron una asamblea con la presencia de la Asociación de profesionales médicos del Hospital, del Secretario Seccional ATE Junín, Julio Miguez y del Secretario Seccional CTA Junin, Gabriel Tuñon, en la cual expusieron la crítica situación laboral que se encuentran atravesando.-

Que se denunciaron actos de violencia laboral, maltratos de la Dirección, falta de médicos de guardia, faltante de insumos, falta de reparación de equipamientos entre otros.-

Que miércoles 28 los Directores del Hospital Julio de Vedia, Dr. Claudio Rosello y Dr. José Mignes recibieron a referentes de la Asociación de Profesionales del Hospital y personal del centro de salud, quienes al día siguiente presentaron un petitorio, que consta de 6 puntos dando a conocer la crítica situación en la que están trabajando el personal del Hospital.-

Que cada uno de estos puntos habían sido de notas y pedidos realizados tiempo atrás, los cuales no habían obtenido respuesta alguna.-

Que en la misma se reitera el pedido de médicos clínicos o generalistas, enfermeros y camilleros de guardia. El plantel de guardia se encuentra sometido a un alto nivel de estrés y cansancio debido a la pandemia de Covid-19, debiendo atender no solo a pacientes sospechosos de Covid-19 sino también a las urgencias y emergencias que se reciben a diario.-

Que fundamentalmente genera alarma la falta de insumos y mantenimiento de aparatología. Faltan medicamentos básicos, insumos en UTI ( bombas de infusión, guías especiales), insumos para el correcto lavado de manos; deterioro y falta de de mantenimiento de aparatología en UTI, falta de oximetro de pulso, desfribilador. Falta de laringoscopio en quirófano y reparación de colonoscopio, de intensificador de imágenes y arco en C.-

Que hoy se está trabajando en la terapia intensiva con un viejo compresor de aire comprimido que de presentar alguna falla dejaría a todos los pacientes en una situación crítica, con necesidad de “bolseo” y derivación de urgencia a otro centro asistencial, situación originada por la falta de arreglo del compresor principal.-

Que al día de hoy no se ha completado con la inmunización con las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 del personal esencial.-

Que inquietan especialmente las malas condiciones edilicias, como ejemplo puede mencionarse que el sector de internación no cuenta con agua caliente y las condiciones de trabajo en el lavadero son paupérrimas.-

Que debido a hechos de violencia e inseguridad recientemente sufridos por el personal de salud se solicitó personal de seguridad permanente, ya que la colocación de cámaras no favoreció la seguridad del centro de salud.-

Que a la situación descripta en los considerandos anteriores la agrava las denuncias de maltrato, violencia y amenazas por parte de la Dirección del nosocomio para con trabajadores del hospital, como así también cambio de sectores o de funciones de forma discrecional o arbitraria al personal del mismo.-

Que en el mes de Septiembre del año 2020 el bloque de Concejales de Juntos por el Cambio ya había presentado un proyecto ante la falta de insumos y medicamentos en el Hospital Zonal Julio de Vedia.-

POR ELLO, el HCD del Partido de 9 de Julio, en el uso de sus facultades y atribuciones, sanciona el siguiente

PEDIDO DE INFORMES

ARTICULO 1º: Solicítese a la Dirección del Hospital Zonal General de Agudos “Julio de Vedia”de 9 de Julio informe:

• Qué aparatología para análisis/estudios y para intervención hay disponibles y cual es su estado? Qué cantidad de desfribiladores hay por sector y cuál es la condición de los mismos? Cuál es el estado del laringoscopio en quirófano, del colonoscopio, el intensificador de imágenes y arco en C? En caso de no encontrarse en servicio cuando serán puestos en condiciones para su funcionamiento?.-

• Cuál es el numero de dependencias/sectores funcionando dentro del hospital? Cuál es el estado estructural de cada uno? Es cierto que el sector internación Covid no cuenta con servicio de agua caliente? Cuál es el motivo y qué acciones se están llevando adelante para restablecerlo?.-

• Cuál es la situación de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital? Cuentan con los recursos básicos para su correcto funcionamiento? Es cierto que se halla funcionando sin el compresor de aire comprimido principal por rotura del mismo? En caso de ser así, cuándo será arreglado?.-

• Cuál es la situación real de farmacia? Hay faltante de medicamentos? Cuentan en cada uno de los sectores con insumos básicos de trabajo para el personal?.-

• Registro de empleados y situación de revista. Nómina de empleados que ingresaron desde el mes de marzo de 2020 a la fecha y tarea que desempeñan.-

• Cuál es el porcentaje de inmunización contra el Covid-19 de los trabajadores de la institución? Todos tienen aplicadas las dos dosis?.-

• Cuál es la situación del servicio de seguridad dentro del hospital? Detalle personal afectado a la tarea, policía, cámaras de seguridad, logística y organización de los mismos.-

• Existen denuncias de maltrato, violencia y amenazas por parte de la Dirección del nosocomio para con trabajadores del hospital? En caso positivo, cuál es el curso actual de las mismas?.-

ARTICULO 2º:De forma.-