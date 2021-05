Campaña para que Soda Stereo ingrese al Salón de la Fama

La iniciativa surgió de Miguel Gálvez, un periodista mexicano radicado en Estados Unidos, y entre los firmantes aparecen artistas ligados a la historia del grupo, como el caso del guitarrista y compositor puertorriqueño Carlos Alomar, Fabián "El Zorrito" Quintiero, Andrea Álvarez, Leo García, Adrián Taverna y Tweety González; además de otras figuras como el líder de la banda mexicana El Tri, Alex Lora, y el vocalista de Rata Blanca, Adrián Barilari.

La movida en las redes

La campaña puesta en marcha con el hashtag #sodastereorockhall también fue acompañada por una carta de su mentor a las autoridades del famoso museo musical para explicar los motivos por los cuales considera que el trío liderado por Gustavo Cerati merece un lugar entre las 300 leyendas que forman parte del selecto grupo.

El requisito para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll es que se hayan cumplido al menos 25 años desde la edición del primer disco del respectivo artista o grupo.

El Salón de la Fama del Rock and Roll (Rock and Roll Hall of Fame) es un museo situado en Cleveland (Ohio, Estados Unidos) dedicado al recuerdo y memoria de los artistas más famosos e influyentes en la industria musical a través del género del rock.

Los artistas y conjuntos con más temas reconocidos en el Salón son The Beatles, Elvis Presley y Queen, con siete canciones cada uno, seguidos por The Rolling Stones con 6, en tanto un amplio pelotón se anota con cinco obras: The Beach Boys, Chuck Berry, Bob Dylan, Led Zeppelin, Bruce Springsteen y Stevie Wonder.

